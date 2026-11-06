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صادق نوروزی درگذشت
دبیرکل حزب توسعه ملی ایران، درگذشت.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی حزب توسعه ملی، صادق نوروزی، دبیرکل این تشکل سیاسی اصلاحطلب، درگذشت.
وی متولد ۱۳۳۱ در دماوند و فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی، از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رئیس شورای سیاسی آن در دوران فعالیت این تشکل سیاسی اصلاحطلب بود.
نوروزی در سالهای اخیر به سمت دبیرکلی حزب توسعه ملی برگزیده شده بود و تا پایان عمر در این سمت فعالیت داشت.
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