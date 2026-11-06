صادق نوروزی درگذشت



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی حزب توسعه ملی، صادق نوروزی، دبیرکل این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، درگذشت.



وی متولد ۱۳۳۱ در دماوند و فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی، از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رئیس شورای سیاسی آن در دوران فعالیت این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب بود.



نوروزی در سال‌های اخیر به سمت دبیرکلی حزب توسعه ملی برگزیده شده بود و تا پایان عمر در این سمت فعالیت داشت.

