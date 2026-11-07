دریافت وام ۵ میلیاردی با دستگاه پوز بانک صادرات ایران

​بانک صادرات ایران به مشتریان دارای دستگاه پوز، تسهیلات ۵ میلیارد تومانی پرداخت می‌کند؛ امکان بازپرداخت اقساط برحسب شرایط متقاضیان از مزیت‌های این بسته اعتباری محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در چارچوب طرح «صبای سپهر ۲» ، آندسته از مشتریان که دستگاه پوز بانک صادرات ایران را به سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متصل کرده باشند، می‌توانند بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد معدل حساب و تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

از ویژگی‌های متمایز این طرح می‌توان به تعدد در شیوه بازپرداخت اقساط اشاره کرد که براساس میزان استفاده متقاضی از دستگاه پایانه فروش (POS) و شرایط وام درخواستی مانند مبلغ و زمان تسویه، تعیین شده است.

مشتریان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید حداقل به مدت ۳ ماه از دستگاه پوز بانک صادرات ایران استفاده کنند. کمترین معدل حساب برای تشکیل پرونده ۳۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده و بازپرداخت اقساط هم حداکثر ۲۴ ماهه است. شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور آماده پاسخگویی و عرضه این خدمت به متقاضیان هستند.