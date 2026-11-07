صاعقه در کهگیلویه و بویراحمد جان یک پدر را گرفت

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه از جان‌باختن یک مرد ۴۵ساله و مصدومیت دختر ۹ ساله‌اش بر اثر برخورد صاعقه خبر داد.

به گزارش تابناک؛ کمال‌الدین شریف‌مقدم سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلیویه و بویراحمد اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حادثه در منطقه عشایری برد زرد روستای چیر از توابع بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.





وی افزود: محل حادثه در فاصله حدود ۲۰۰ متری روستای چیر قرار داشت و فرد حادثه‌دیده به همراه خانواده و دام‌های خود در یک چادر عشایری مستقر بود. امدادگران پس از رسیدن به محدوده حادثه، به خاطر ناهموار بودن مسیر دسترسی، برای رسیدن به محل حادثه بخشی از مسیر را به‌صورت پیاده طی کردند.





سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کهگیلویه با تشریح جزئیات این حادثه تصریح کرد: بر اثر شدت بارندگی و وقوع رعد و برق این مرد ۴۵ ساله به همراه دختر ۹ ساله‌اش برای در امان ماندن از بارندگی زیر درختی در نزدیکی چادر عشایری خود پناه گرفته بودند که متأسفانه برخورد صاعقه با درخت موجب جان‌باختن مرد و مصدومیت دخترش شد.





شریف‌مقدم عنوان کرد: دختر ۹ ساله در این حادثه دچار سوختگی و مصدومیت شد که نیروهای امدادی پس از حضور در محل اقدامات لازم را برای انتقال این مصدوم و پیکر فرد جان‌باخته به پایین کوه انجام دادند.





وی خاطرنشان کرد: پس از انتقال مصدوم و پیکر فرد جان‌باخته به پایین کوه، مصدوم برای دریافت خدمات درمانی و پیکر متوفی نیز به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.





منبع: همشهری آنلاین