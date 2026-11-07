شکایت پلیس از قدیری ابیانه



به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: در پی ادعای خلاف واقع آقای محمد قدیری ابیانه و اظهارات غیرمستند نسبت به عملکرد پلیس در مأموریت مبارزه با قاچاق سوخت؛ معاونت حقوقی فراجا از نامبرده در مراجع ذی‌صلاح قضایی شکایت کرد.



همچنین ضمن توصیه به ایشان بابت در نظر گرفتن صدقِ در گفتار، ضروری است از خادمان حوزه‌نظم و امنیت عمومی کشور بابت طرح نسبت‌های ناروا عذرخواهی نمایند.

