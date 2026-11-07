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شکایت پلیس از قدیری ابیانه

پلیس از محمد قدیری ابیانه در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد.

کد خبر: 4200430تاریخ انتشار: 672 بازدید۰

قدیری ابیانه
به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد: در پی ادعای خلاف واقع آقای محمد قدیری ابیانه و اظهارات غیرمستند نسبت به عملکرد پلیس در مأموریت مبارزه با قاچاق سوخت؛ معاونت حقوقی فراجا از نامبرده در مراجع ذی‌صلاح قضایی شکایت کرد.

همچنین ضمن توصیه به ایشان بابت در نظر گرفتن صدقِ در گفتار، ضروری است از خادمان حوزه‌نظم و امنیت عمومی کشور بابت طرح نسبت‌های ناروا عذرخواهی نمایند.

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پلیسشکایتقدیری ابیانهفراجا

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