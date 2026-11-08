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دستور تخلیه یک روستا در بروجرد صادر شد

فرماندار بروجرد اعلام کرد: به‌دلیل خطر رانش زمین در پی بارندگی‌های شدید، دستور تخلیه روستای تنگه محمد حاجی صادر شد.

کد خبر: 4200528تاریخ انتشار: 3672 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد از قرار گرفتن ۶ روستای جنوب این شهرستان در معرض خطر آب‌گرفتگی و سیلاب خبر داد و گفت: دستور تخلیه روستای تنگه محمد حاجی به دلیل خطر رانش زمین صادر شده است.

 قدرت اله ولدی اظهار داشت: در پی بارندگی‌های شدید روستاهای اسلام‌آباد، قلعه‌نو حکیمی، ورکوه، کناروند، تنگه محمد حاجی و کپر جودکی واقع در جنوب شهرستان بروجرد در معرض آب‌گرفتگی و سیلاب قرار دارند.

وی افزود: همچنین دستور تخلیه روستای تنگه محمد حاجی با حدود ۱۶ خانوار جمعیت به علت شرایط خاص جغرافیایی و خطر رانش زمین، صادر شده است.

فرماندار بروجرد گفت: ساکنان این روستاها ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد در مسیرهای سیلابی و مناطق پرخطر خودداری کنند و به هشدارهای مسئولان توجه جدی داشته باشند.

بنا بر اعلام هواشناسی استان لرستان، میانگین میزان بارندگی در استان از ۷۲ ساعت گذشته تا بامداد امروز ۵۹.۱ میلیمتر ثبت شده و در همین بازه زمانی میزان بارش باران در بروجرد به ۴۲/۲ میلیمتر رسیده است.

سامانه بارشی امروز به تدریج از لرستان خارج می‌شود.

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