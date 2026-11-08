خط قرمز لیبرمن برای تشکیل دولت

به گزارش تابناک؛ آویگدور لیبرمن رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» امروز -یکشنبه- طی اظهاراتی ادعا کرد: اجازه نخواهم داد که دولتی تشکیل شود که به احزاب عربی وابسته باشد؛ زیرا این امر به امنیت اسرائیل آسیب خواهد رساند و باعث بازگشت نتانیاهو به قدرت خواهد شد.



لیبرمن با اشاره به افرادی که به دلیل تلاش‌هایش برای دستیابی به توافق با احزاب حریدی از او انتقاد می‌کنند، گفت همین افراد ترجیح می‌دهند دولتی با مشارکت احزاب عربی تشکیل شود؛ احزابی که به گفته او، برخی از نمایندگانشان آشکارا با جنبش حماس همسویی دارند، این جنبش را یک سازمان خیریه توصیف می‌کنند و اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی متهم می‌کنند.



لیبرمن ادعا کرد که تشکیل چنین کابینه‌ای به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند و بار دیگر بنیامین نتانیاهو را به قدرت بازمی‌گرداند.

مخالفت لیبرمن با ائتلاف متکی بر احزاب عربی

او افزود در شرایط کنونی، برای جلوگیری از برگزاری انتخابات جدید و پایان دادن به دوران حکومت نتانیاهو، چاره‌ای جز اتخاذ تصمیم‌های دشوار و نشان دادن انعطاف‌پذیری در برخی مسائل وجود ندارد.



رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» در ادامه تصریح کرد: تفاهم به معنای کنار گذاشتن اصول نیست و گفت‌وگو به معنای پاک کردن خطوط قرمز نیست.



وی توضیح داد که همچنان معتقد است الگوی درست، تصویب قانونی برای خدمت سربازی است که شامل همه افراد شود. با این حال، تأکید کرد که با توجه به نتایج انتخابات، باید امکان دستیابی به توافق‌هایی در این زمینه بررسی شود؛ از جمله استفاده از طرح‌هایی که در گذشته مطرح شده‌اند.



وی همچنین هرگونه عقب‌نشینی از اصل خدمت سربازی همگانی یا تعهد خود برای گسترش امتیازات و بهبود جایگاه نیروهای ذخیره ارتش را رد کرد.



آویگدور لیبرمن و گادی ایزنکوت رئیس حزب یشار فردا با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در تلاش برای رسیدن به توافقاتی باشند که امکان تشکیل دولت را فراهم کند.

سه مسیر دشوار آیزنکوت برای تشکیل کابینه

گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار که مأمور تشکیل دولت شده، در شرایطی که هنوز اکثریت لازم در کنست را در اختیار ندارد، با سه سناریوی اصلی روبه‌رو است.



سناریوی نخست، تشکیل دولت اقلیت با تکیه بر حمایت دو فهرست عربی است؛ حمایتی که می‌تواند شمار کرسی‌های پشتیبان دولت را به ۶۷ کرسی برساند.



سناریوی دوم، ائتلاف با دو حزب «شاس» و «یهدوت هتوراه» است که مجموعاً ۱۳ کرسی در اختیار دارند و می‌توانند آیزنکوت را به حد نصاب اکثریت برسانند. با این حال، اختلاف بر سر معافیت طلاب مدارس دینی یهودی از خدمت نظامی در ارتش، از موانع اصلی این گزینه به شمار می‌رود.



سناریوی سوم، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است که می‌تواند اکثریتی ۶۷ نفره ایجاد کند؛ هرچند آیزنکوت پیش‌تر متعهد شده بود نتانیاهو را از قدرت کنار بزند.



در صورتی که آیزنکوت طی مهلت ۲۸ روزه موفق به تشکیل دولت نشود، احتمال دارد مأموریت تشکیل کابینه به نتانیاهو واگذار شود یا در صورت تداوم بن‌بست، روند سیاسی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود.

منبع: ایسنا