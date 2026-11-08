به گزارش تابناک؛ نشریه آمریکایی پالیتیکو در گزارشی تحت عنوان «روبیو می‌تواند به منجی احتمالی حزب جمهوری‌خواه تبدیل شود، اما شاید نتواند از خشم کنگره در امان بماند» ، با اشاره به این که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به گزینه محتملی برای نجات این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تبدیل شده است، نوشت دموکرات‌ها که اکنون کنترل کنگره را به دست گرفته‌اند، روبیو را به یکی از اهداف اصلی نظارت و استیضاح تبدیل خواهند کرد که مسیر پیش روی او را دشوار می‌سازد.



دموکرات‌ها که تازه پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را به دست گرفته‌اند قصد ندارند کار نجات جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۸ را برای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آسان کنند.



طبق گزارش‌های رسانه‌ای، او اخیرا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای که به اختلافات داخلی اعضای حزب جمهوری‌خواه دامن زده و موجب شده است افراد در سمت‌های مختلف از دولت دونالد ترامپ فاصله بگیرند، از مقامات ارشد وزارت امور خارجه خواسته است از اظهارات و اقداماتی که نشان‌دهنده تعارض منافع یا اختلاف است، بپرهیزند.



نشریه پالیتیکو در گزارشی نوشت، جذابیت وزیر امور خارجه آمریکا برای لاتین‌تبارهای آمریکا و جایگاه نسبتا مستحکم او در واشنگتن ممکن است به جمهوری‌خواهان که از انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته ضربه خورده‌اند، امید بدهد که بتوانند با غلبه بر اختلافاتشان کاخ سفید را حفظ کنند. نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تعداد کسانی که می‌خواهند وزیر امور خارجه مارکو روبیو را نامزد (انتخابات ریاست‌جمهوری) کنند، حیرت‌آور است.»



روبیو اخیرا در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک تایمز از پاسخ به سوالات درباره این که آیا قصد دارد در سال ۲۰۲۸ برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری نامزد شود، خودداری کرد و گفت: «من به معنای واقعی کلمه دیگر درباره ۲۰۲۸ صحبت نخواهم کرد». با این حال، او گفت که در صورت نامزد شدن جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا از او حمایت خواهد کرد.



در همین حال، یک دستیار دموکرات مجلس نمایندگان و یک دستیار دوکرات سنا می‌گویند قانون‌گذاران دموکرات احتمالا روبیو را به یکی از اهداف اصلی نظارت و سایر جلسات استماع در کنگره جدید تبدیل خواهند کرد، از جمله با بازخواست او درباره جنگ علیه ایران، حملات شبهه‌دار از نظر حقوقی به قایق‌ها در آب‌های آزاد که ادعا می‌شد در حال قاچاق مواد مخدر هستند، توافق‌های مرتبط با نفت ونزوئلا و موارد دیگر. نظارت تهاجمی مشابه از سوی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به خدشه‌دار شدن وجهه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین در سال‌های منتهی به نامزدی او برای ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۶ کمک کرد.



روبیو، که در مقام مشاور امنیت ملی نیز فعالیت می‌کند، تا حد زیادی از انتقاداتی که متوجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در خصوص جنگ علیه ایران و دیگر بحران‌های بزرگ بوده، دوری گزیده است؛ با این حال، به گفته دموکرات‌ها، این موضوع او را از مسئولیتِ ناکامی‌های دولت تبرئه نمی‌کند.



دستیار دموکرات سنا در این باره گفت: «او در صدر فهرست کسانی قرار دارد که باید در برابر نظارت کنگره پاسخگو باشند.»





کاخ سفید می‌تواند از استیضاح شدن روبیو جلوگیری کند؟



نشریه پالیتیکو نوشت: دموکرات‌ها هنوز در حال ترسیم راهبرد خود برای پاسخگو کردن هستند. آن‌ها تاکید دارند که اقداماتشان درباره سال ۲۰۲۸ نیست، بلکه درباره انجام وظایف نظارتی کنگره است که به گفته آن‌ها جمهوری‌خواهان در دوران مسئولیت خود انجام آن را نادیده گرفتند.



دموکرات‌ها همچنین نسبت به چهره‌های دیگری که با ترامپ مرتبط هستند — به‌ویژه پیت هگست، وزیر جنگ — علاقه بیشتری نشان می‌دهند؛ کسی که یکی دیگر از نامزدهای احتمالی برای انتخابات سال ۲۰۲۸ به شمار می‌رود و قرار است در ماه نوامبر پیشِ رو، در مجلس نمایندگان با روند استیضاح مواجه شود.



روبیو برخی گزارش‌های رسانه‌ای که حاکی از احتمال کناره‌گیری او از دولت ترامپ بودند را رد کرده است. اما ماندن در این سمت برای هر مدت زمانی، احتمال این که دموکرات‌ها نظارت بر اقدامات او را دنبال کنند بیشتر می‌کند. همچنین او را در مقایسه با برخی گزینه‌های محتمل انتخابات ۲۰۲۸ که هرگز در دولت خدمت نکرده‌اند یا مانند جی‌دی ونس در جای دیگری از سلسله‌مراتب آن قرار دارند در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.



دموکرات‌های کنگره اختیارات مشخصی برای وادار کردن روبیو به شهادت دادن دارند، صرف‌نظر از این که او در دولت بماند یا آن را ترک کند. اگر او از شهادت دادن امتناع کند، این به دموکرات‌ها بهانه بیشتری برای انتقاد می‌دهد. در مقابل، کارکنان کاخ سفید، از جمله معاون رئیس‌جمهور، به طور سنتی از احضار به کنگره معاف بوده‌اند. دولت ترامپ احتمالا از این گونه سنت‌ها، امتیازات اجرایی یا سایر اقدامات برای محافظت از کارکنان خود در برابر جلسات استماع کنگره بهره خواهد برد.





جلب‌نظر جبهه سنتی‌تر جمهوری‌خواهان در عین پرهیز از ورود به پرونده‌های حساس



رسانه آمریکایی در بخش دیگری از این گزارش نوشت: روبیو خیلی کم درباره نتیجه انتخابات به‌طور علنی صحلبت کرده و ضمن اذعان به تاثیر قیمت بالای سوخت بر انتخابات، از تصمیم نامحبوب ترامپ برای جنگ علیه ایران حمایت کرده است. این وفاداری به رئیس‌جمهور برای او در کاخ سفید و میان بسیاری از رای‌دهندگان سرسخت جنبش ماگا محبوبیت کسب کرده است.



وزیر امور خارجه آمریکا با وجود همسویی با ترامپ همچنین توانسته است جذابیتی برای جمهوری‌خواهان سنتی‌تر ایجاد کند که معتقدند او می‌تواند به تقویت جایگاه محافظه‌کاران متعارف کمک کند. با این حال، متیو بارتلت، یک استراتژیست جمهوری‌خواه و مقام پیشین منصوب ترامپ در وزارت امور خارجه احتمال آغاز کارزار روبیو را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت او فعلا با وظیفه تقریبا غیرممکن مبرا کردن خود از شکست‌های سیاست خارجی ترامپ روبه‌رو است.



در بخش پایانی این مطلب آمده است: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، برخلاف انتظاراتی که از اختیارات و نفوذ او وجود دارد، در پرونده‌های حساسی مانند جنگ‌های ایران، اوکراین و غزه نقش کمرنگی داشته و این حوزه‌ها بیشتر در اختیار جی‌دی ونس؛ استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. او در عوض تمرکز خود را بر آمریکای لاتین معطوف کرده است، از جمله نظارت بر تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم کوبا (سرزمین اجدادی‌اش) و ایفای نقش طرف اصلی گفتگوی آمریکا با دولت کاراکاس پس از برکنار کردن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور.



این عقب‌نشینی از پرونده‌های حساس، روبیو را از نظر سیاسی کمتر زخم‌خورده نشان می‌دهد اما منتقدان دموکرات این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا او با وجود عنوان مشاور امنیت ملی که وظیفه هماهنگی اقدامات عمده سیاست خارجی در سراسر دولت را دارد، برای اصلاح مسیر کاری نکرده است. یک دستیار دموکرات مجلس نمایندگان می‌گوید روبیو درباره ایران «تلاش می‌کند از معرکه دور بماند، چراکه می‌داند موضوع سیاسی بدی است اما در هر حال، مسئول است.»



از سوی دیگر، تمرکز روبیو بر آمریکای لاتین و اقداماتی مانند برکناری مادورو از قدرت می‌تواند برای او و حزب جمهوری‌خواه امتیاز باشد، به‌ویژه با توجه به نقش حیاتی آرای لاتین‌تبارها در نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و جذابیت او میان این گروه جمعیتی در فلوریدا و فراتر از آن. با این حال، دموکرات‌ها چشم‌انداز بلندمدت او در آمریکای لاتین را نیز به چالش می‌کشند، از جمله نقش او در توافق‌های تجاری دولت ترامپ و متحدانش در ونزوئلا و حملات نظامی آمریکا به قایق‌هایی که ادعا می‌شد در حال قاچاق مواد مخدر بوده‌اند که دموکرات‌های ارشد آن را به‌مثابه قتل فراقانونی و جنایت جنگی می‌دانند.

منبع: ایسنا