ترامپ در حالی که روز شنبه از پیشنهاد سمت سخنگوی کاخ سفید به رئیس یواف‌سی خبر داده بود، می‌گوید که در مطرح کردن این پیشنهاد «شوخی کرده» و قصد جدی برای انتصاب او نداشته است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که در مطرح کردن پیشنهاد انتصاب دِینا وایت، رئیس سازمان مسابقات قهرمانی مبارزه نهایی (UFC) ، به‌عنوان سخنگوی کاخ سفید «شوخی می‌کرده است».

او روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که وایت «از این ایده خوشش آمده» ، اما این پیشنهاد صرفاً «برای کمی سرگرمی» مطرح شده بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد سمت سخنگوی کاخ سفید را به وایت پیشنهاد داده و از او خواسته این مسئولیت را بپذیرد. ترامپ در این پیام نوشته بود «دینا سخنگویی خواهد بود که مانند او وجود نداشته است».

وایت هم همان روز گفت که قرار است دوشنبه با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند، اما درباره اینکه آیا این سمت را خواهد پذیرفت یا نه، اظهارنظری نکرد.

سمت سخنگوی کاخ سفید بعد از آن خبرساز شد که کیتی زکریا در ماه اکتبر و کمتر از پنج روز پس از آغاز به کار، کناره‌گیری کرد و این سمت از آن زمان همچنان خالی مانده است.

او جایگزین کارولین لویت شده بود که جوان‌ترین سخنگوی کاخ سفید در تاریخ آمریکا به شمار می‌رفت و از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ این مسئولیت را برعهده داشت.

پیشنهاد شغلی ترامپ به دینا وایت پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شد؛ انتخاباتی که طی آن، حزب ترامپ اکثریت خود را در هر دو مجلس کنگره به دموکرات‌ها واگذار کرد.

ترامپ در پیامش، از وایت خواسته بود چند نفر از مبارزان فعلی و سابق هنرهای رزمی ترکیبی را هم به‌عنوان «دستیار» با خود همراه کند و اضافه کرده بود که «ما به این افراد نیاز داریم تا از ما در برابر چپ‌های دیوانه دفاع کنند».

وایت در همایش‌های ملی حزب جمهوری‌خواه در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ به‌عنوان سخنران در حمایت از کارزارهای انتخاباتی ترامپ حضور داشت و همچنین در جریان سخنرانی ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، روی صحنه در کنار او حاضر شد.