رونمایی از پشت پرده سیاستهای افراطی دولت ترامپ/ رئیس جدید کارکنان کاخ سفید کیست؟

رئیس جدید کارکنان کاخ سفید هیج شباهتی با سلف خود ندارد و به قدرت تقریباً بی‌حدونصر ریاست‌جمهوری باور دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، آکسیوس در گزارشی نوشته است: استیون میلر هیچ شباهتی به سوزی وایلز ندارد: او به قدرت تقریباً بی‌حدونصر ریاست‌جمهوری باور دارد، حزب دموکرات را یک سازمان افراطی می‌داند و در رویای سرکوب بی‌رحمانه مهاجرت و دشمنان خارجی است.





استیون میلر، رئیس جدید کارکنان کاخ سفید، نه فقط با هیچ‌یک از کسانی که در دوره ترامپ این سمت را داشته‌اند متفاوت است — بلکه با هیچ‌یک از کسانی که در دوران مدرن این جایگاه قدرتمند را اشغال کرده‌اند قابل مقایسه نیست.





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او سخت‌گیرترین سخت‌گیر است و می‌داند چگونه اهرم‌های قدرت را بکشد تا خواسته‌اش را پیش ببرد و دولت آمریکا را به یک ماشین «آمریکا را دوباره با عظمت کن» MAGA تبدیل کند.





انتصاب میلر زمینه‌ساز دو سال جنگ حزبی با کنگره جدید تحت رهبری دموکرات‌هاست که احتمالاً تحقیقاتی علیه دولت ترامپ، کمیته‌های سیاسی و متحدانش آغاز خواهد کرد.





استیون مشاور زمان جنگ ترامپ است





راجر استون، یکی از قدیمی‌ترین دوستان و مشاوران رئیس‌جمهور، به آکسیوس گفت: «استیون مشاور زمان جنگ ترامپ است.»





ترامپ با وجود اظهارات پس از انتخابات میاندوره‌ای درباره یافتن راه‌هایی برای همکاری با دموکرات‌ها، با انتخاب میلر نشان می‌دهد که به دنبال آتش‌بس نیست. او خود را برای جنگ آماده می‌کند و میلر را یک ژنرال مشت‌آهنین و متخصص تاکتیکی می‌بیند که در برابر انتقاد یا محدودیت‌های سنتی نفوذناپذیر است.





میلر که یک دهه مغز MAGA ترامپ بوده، در ۴۱ سالگی «دکترین میلر» خود را در سخنرانی‌ها، سیاست‌ها و کنفرانس‌های خبری تشریح کرده است:





قدرت ریاست‌جمهوری «بسیار قابل‌توجه است و زیر سؤال نخواهد رفت.» میلر این سخنان را در سال ۲۰۱۷ درباره ممنوعیت سفر مسلمانان توسط ترامپ در برنامه «Face the Nation» شبکه CBS گفت، اما از نظر او این اصل به‌طور گسترده بر سایر حوزه‌های اختیارات قوه مجریه نیز اطلاق می‌شود.





اختیار دادگاه محدود است. در می ۲۰۲۵، هنگامی که دادگاه‌ها جنبه‌هایی از سیاست‌های اخراج ترامپ را مسدود کردند، میلر گفت که این احکام کار «قاضیان یاغی رادیکال» است که «در جنگ» با قوای مجریه و مقننه هستند.





حزب دموکرات یک سازمان افراطی داخلی است





اپوزیسیون سیاسی تهدیدی برای آمریکاست. میلر در اوت ۲۰۲۵ به شان هنیتی گفت: «حزب دموکرات یک حزب سیاسی نیست. یک سازمان افراطی داخلی است.» او همچنین هشدار داد که اگر دموکرات‌ها کنگره را ببرند، «بازی تمام است.» آن‌ها همین حالا آن را برده‌اند.





امنیت داخلی ستون فقرات ملت است. میلر که معمار کلیدی سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت است، در سخنرانی مارس گفت: «امنیت ملی ما، امنیت داخلی ما، ایمنی و رفاه مردم ما از خانه آغاز می‌شود، از محله ما آغاز می‌شود، از منطقه خانه ما آغاز می‌شود.»





آمریکا باید در نیمکره غربی از «قدرت سخت» استفاده کند. میلر در همان سخنرانی خطاب به رهبران خارجی در کنفرانس «سپر قاره آمریکا» گفت: «کارتل‌هایی که در این نیمکره فعالیت می‌کنند، داعش و القاعده نیمکره غربی هستند و باید همان‌قدر بی‌رحمانه و بی‌رحم با آن‌ها رفتار شود که با آن سازمان‌ها رفتار می‌کنیم.»





سخنرانی میلر در «سپر قاره آمریکا» عمق دخالت او در سیاست آمریکا در قاره لاتین را نشان داد. او علاقه شدیدی به مکزیک دارد و نیروی محرکه اقدام نظامی بود که به برکناری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، منجر شد.





میلر رابطه کاری نزدیکی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی، دارد و روابط دوستانه‌ای با نایب بوکله، رهبر السالوادور، متحد حیاتی ترامپ در گسترش قدرت آمریکا، دارد.





یکی از مقامات کاخ سفید که با این دو کار کرده است گفت: «استیون، مارکو را در سیاست تهاجمی‌تر می‌کند، به شیوه‌ای خوب. وقتی استیون حضور ندارد، مارکو به حالت سیاستمدارتر بازمی‌گردد.»





این منبع گفت: «اگر مردم فکر می‌کردند که تغییر رژیم در کوبا قرار است به فراموشی سپرده شود، استیون میلر باید آن‌ها را دوباره به فکر وادار کند. امروز روز بدی برای رژیم کوباست.»





مشاوران ترامپ ارتقای میلر را راهی برای تجدید انرژی پایگاه پوپولیست رئیس‌جمهور می‌بینند، پایگاهی که در انتخابات میاندوره‌ای به تعداد کافی حاضر نشد — و در برخی موارد به دموکرات‌ها رأی داد.





مشاوران به نحوه برخورد ترامپ با پرونده‌های اپستین و تصمیم او برای حمله به ایران — که به نوبه خود قیمت سوخت را افزایش داد — به‌عنوان دلایل از دست دادن حمایت در میان آن رأی‌دهندگان اشاره می‌کنند.





جمهوری‌خواهان می‌گویند بدون بازگرداندن آن‌ها، هیچ شانسی در انتخابات ۲۰۲۸ نخواهند داشت.





منتقدان همچنین اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرتی را که میلر از آن حمایت می‌کند، و همچنین برداشت رأی‌دهندگان از فساد در دولت ترامپ را به‌عنوان بارهای اضافی بر جمهوری‌خواهان مقصر می‌دانند.





متحدان میلر سؤالات درباره تجربه مدیریتی او را رد می‌کنند و اشاره می‌کنند که او بر وزارت امنیت داخلی نظارت داشته و به‌طور منظم جلسات صبحگاهی با کارکنان کاخ سفید با تمرکز بر سیاست مهاجرتی برگزار می‌کند.





آن‌ها همچنین به اندازه تیم سیاست‌گذاری او در کاخ سفید اشاره می‌کنند که یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های دولت است.





با توجه به اینکه دستور کار قانونگذاری ترامپ عملاً متوقف شده است، متحدان میلر استدلال می‌کنند که او به‌طور خاص برای کاخ سفیدی مناسب است که به‌طور فزاینده‌ای به فرمان‌های اجرایی و نبردهای حقوقی متکی خواهد بود — حوزه‌هایی که میلر در آن‌ها تجربه گسترده‌ای دارد.





برخی منتقدان نگران هستند که ارتقای میلر ممکن است به این معنا باشد که ترامپ دستور کار سخت‌گیرانه مهاجرتی میلر را به نقطه کانونی دو سال آخر خود در قدرت تبدیل کند — چیزی که می‌تواند به بیگانه‌سازی رأی‌دهندگان مستقل و میانه‌رو ادامه دهد، همان‌طور که به نظر می‌رسد در انتخابات میاندوره‌ای این کار را کرد.





دولت ترامپ و حامیانش انتظار انتقاد را دارند و از آن ناراحت نیستند.





یکی دیگر از مشاوران ترامپ گفت: «وقت میلر است. کمربندها را ببندید.»