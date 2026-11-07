چرا ۱۰۰ مسلمان در انتخابات آمریکا پیروز شدند؟/ مسلمانان سیاسی رأی دادند نه حزبی

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقاله ای نوشته است: بر اساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی (کِر) ، دست‌کم ۹۷ مسلمان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته در رقابت‌های خود در سطوح فدرال، ایالتی و محلی پیروز شده‌اند.



سخت است تصور کنیم که پیروزی قاطع زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در سال گذشته تأثیری بر هم‌کیشان مسلمان او که امکان‌پذیری چنین چیزی را در نظر نگرفته بودند، نداشته باشد.



بیش از ده نامزد دیگر هنوز منتظر شمارش کامل آرا هستند — بسته به قوانین هر شهرستان و نحوه رسیدگی به رأی‌های پستی — اما تا صبح جمعه از رقبای خود جلوتر هستند.



آن‌ها از میان ۱۶۸ نامزد مسلمان آمریکایی هستند که از مرحله مقدماتی رقابت‌های خود عبور کرده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن برای کسب نامزدی حزب خود با هم‌حزبی‌هایشان رقابت می‌کنند.



هفت مسلمان آمریکایی عازم واشنگتن دی‌سی هستند.



شش نفر به مجلس نمایندگان می‌روند، از جمله نمایندگان فعلی ایلهان عمر، رشیده طلیب، آندره کارسون و لیتفا سایمون؛ و آدام حمادی و داریالیزا آویلا شوالیه، تازه‌واردها، به آن‌ها خواهند پیوست.



اگر عایشه وهاب پیروزی خود را قطعی کند — که تا صبح جمعه به وقت محلی مشخص نشده بود — او نیز به نمایندگان فعلی مجلس نمایندگان خواهد پیوست.



یک مسلمان آمریکایی به سنا می‌رود: عبدالعزیز سید. او اولین کسی خواهد بود که یک دوره شش‌ساله در مجلس سنا را خدمت می‌کند.



کِر ۳۹ دفتر ایالتی دیگر را که مسلمانان آمریکایی در آن‌ها پیروز شده‌اند رصد کرده است، از دادستانی کل تا مجلس قانون‌گذاری ایالتی و سنای ایالتی.



در سطح شهرستان و شهرداری، ۱۶ پیروز وجود دارد، و در آموزش و پرورش و هیئت‌های مدرسه ۲۷ مسلمان آمریکایی انتخاب شدند. هشت نفر به عنوان قاضی انتخاب شدند.



این پیروزی‌ها یک رکورد تاریخی است و در زمانی رخ می‌دهد که احساسات و خطابه ضداسلامی، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، به بالاترین سطح خود در یک نسل رسیده است؛ این را گروه‌هایی مانند شورای امور عمومی مسلمانان (امپک) ، مرکز مطالعه نفرت سازمان‌یافته (CSO) و مؤسسه سیاست اجتماعی و فهم (ISPU) می‌گویند.

سیاست به جای حزب

مسلمانان تنها یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، حدود ۵.۵ میلیون نفر. اما آن‌ها مقدار نامتناسبی از موشکافی رسانه‌ای و حملات آنلاین را دریافت می‌کنند.



امپک پیش از انتخابات سه‌شنبه هشدار داده بود که تاکتیک‌های ارعاب رأی‌دهندگان ممکن است مسلمانان آمریکایی را نیز از رفتن به پای صندوق‌های رأی بازدارد.



اما ثبت‌نام رأی‌دهندگان مسلمان در طول سال گذشته دست‌کم ۲۵ درصد افزایش یافت، و دست‌کم یک نظرسنجی مشارکت ۹۳ درصدی در پای صندوق‌های رأی را نشان داد.



هشتاد درصد گفتند که عمدتاً به دموکرات‌ها رأی داده‌اند، در مقابل شش درصد به جمهوری‌خواهان.



مسلمانان بیشتر بر اساس سیاست رأی می‌دهند تا خطوط حزبی

اوروج علی، پروژه رأی‌دهندگان جورجیا

نظرسنجی خروجی NBC این را بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد که این مسلمانان بودند که از میان همه گروه‌های مذهبی یا بی‌مذهب، بیشترین رأی را به دموکرات‌ها دادند.



برای مقایسه، در سال ۲۰۲۴، ISPU گفت بیش از ۲۰ درصد مسلمانان آمریکایی به دونالد ترامپ رأی دادند، زمانی که او متعهد شد به همه جنگ‌ها پایان دهد و مقرون‌به‌صرفه بودن را تقویت کند.



اوروج علی، مدیر ارتباطات پروژه غیرحزبی رأی‌دهندگان جورجیا، به میدل ایست آی گفت: «از برنامه میدانی ما… می‌بینیم که مسلمانان بیشتر بر اساس سیاست رأی می‌دهند تا خطوط حزبی. بنابراین بسیاری از آن‌ها در واقع خود را مستقل معرفی می‌کنند نه وابسته به حزب دموکرات یا حزب جمهوری‌خواه.»



جورجیا یک ایالت چرخشی بسیار مورد توجه در جنوب آمریکاست، و تا سه‌شنبه، دو سناتور دموکرات و یک فرماندار دموکرات دارد — اولین زن سیاه‌پوستی که به این سمت پیروز شد.







علی گفت: «جورجیا در واقع رکورد انتخابات میان‌دوره‌ای را برای رأی‌گیری زودهنگام در سال جاری شکست، بنابراین بالاترین مشارکت رأی‌دهندگان برای رأی‌گیری زودهنگام در یک انتخابات میان‌دوره‌ای بود. حدود ۳۰,۰۰۰ مسلمان در این چرخه انتخاباتی زودهنگام رأی دادند، و برای زمینه، در سال ۲۰۲۲، فقط ۳۶,۰۰۰ مسلمان در کل رأی دادند، از جمله روز انتخابات.»



از میان چهار مسلمان محجبه‌ای که اکنون سناتورهای ایالتی منتخب هستند، رووا رومان از جورجیا یکی از آن‌هاست.



در آمریکا، شهروندان باید برای رأی دادن ثبت‌نام کنند، و در بیشتر موارد پیش از روز انتخابات — در غیر این صورت رد می‌شوند. برخی ایالت‌ها، مانند میشیگان، ثبت‌نام در همان روز را مجاز می‌دانند.

سرکش

در ماه گذشته، چندین حادثه ضداسلامی در سراسر آمریکا رخ داده است، از خرابکاری با گرافیتی صریح در چندین ساختمان در کالیفرنیا تا تهدید به تیراندازی به زنان محجبه در ایلینوی و حتی یک تیراندازی در یک مسجد در کالیفرنیا که یک نگهبان امنیتی را کشت.



آن تیراندازی مسجد اندکی پس از آن رخ داد که CSO گزارش ۳۶ صفحه‌ای خود با عنوان «ساختن تهدید مسلمان» را منتشر کرد و نشان داد که «مقامات منتخب جمهوری‌خواه یک کمپین هماهنگ ضداسلامی شامل ۱,۱۱۱ پست رسانه‌های اجتماعی، هشت لایحه و یک گروه کنگره‌ای ۶۲ نفره» را در سال ۲۰۲۵ ساختند که معیارهای «گفتاری که احتمالاً الهام‌بخش خشونت است» را برآورده می‌کند.



نظرسنجی کِر نشان داد که اسلام‌هراسی یک عامل کلیدی در حرکت مسلمانان آمریکایی در این چرخه انتخاباتی بود، به‌طوری که ۷۰ درصد گفتند احساسات ضداسلامی آن‌ها را به رأی دادن برانگیخت.



ISPU ، که شاخص ملی اسلام‌هراسی آمریکا را ایجاد کرد، در آخرین یافته‌های خود از سال ۲۰۲۵ افزایش پیوسته چنین احساساتی را نشان داد و گفت که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، این شاخص از ۲۵ در سال ۲۰۲۲ به ۳۳ در سال ۲۰۲۵ جهش کرد.



ISPU گفت که این جهش در میان انجیلی‌های سفیدپوست (۱۵ واحد) ، کاتولیک‌ها (۱۲ واحد) و یهودیان (۱۱ واحد) بارزتر بود.



اما این حوادث اثر مورد نظر ترساندن مسلمانان را نداشته است.



سمیره منشی، که تنها زن مسلمانی بود که در هیئت مشورتی رهبران کمیسیون آزادی‌های مذهبی ترامپ خدمت کرد پیش از آنکه در ماه مارس در اعتراض استعفا دهد، به میدل ایست آی گفت که تغییر جمعیتی مسلمانان آمریکایی به این معناست که این نسل جسورتر و سرکش‌تر است.



او گفت: «من اساساً نسل Z هستم، بنابراین واقعاً درک کاملی از پیامدهای ۱۱ سپتامبر و اوضاع آن زمان نداشتم. فکر می‌کنم این نسل از ما که با آن در ذهن بزرگ شده‌ایم… واقعاً فکر نمی‌کنم ناامیدی‌ای را که بسیاری از مسلمانانی که در آن زمان بزرگسال بودند یا رأی می‌دادند تجربه کردند، تجربه کردیم، و فکر می‌کنم این تا حدی این نسل را به سمت واقعاً درگیر شدن سیاسی سوق داده است.»



منشی تأکید کرد که روشی که فرهنگ عامه در سه سال گذشته به چالش کشیدن زبان و قوانین طرفدار اسرائیل و ضد فلسطینی را آغاز کرده، مسلمانان آمریکایی را نیز به اتخاذ موضعی قوی‌تر تشویق کرده است.



نظرسنجی کِر نشان داد که ۷۶ درصد رأی‌دهندگان غزه و حقوق بشر فلسطینی را از مهم‌ترین مسائل خود نام بردند، و ۸۰ درصد به‌طور خاص گفتند که حمله اسرائیل به غزه — که سازمان ملل متحد و پژوهشگران هولوکاست آن را نسل‌کشی می‌نامند — «تأثیر عمده‌ای» بر رأی آن‌ها داشت.



منشی گفت: «ما در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود دیده‌ایم که افراد بزرگی مانند تاکر کارلسون تغییر موضع داده‌اند. همه این دموکرات‌ها به‌آرامی راه را برای این ترقی‌خواهان باز می‌کنند که طرفدار فلسطین هستند و بسیار قاطعانه مخالف دولت اسرائیل هستند.»



کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور سابق، به‌طور مشهوری پیشنهاد ریاست‌جمهوری خود را تا حدی از دست داد به دلیل امتناع از رها کردن حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل در حالی که روزانه تا ۳۰۰ فلسطینی را در غزه می‌کشت — که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بودند.

ارزش‌های هم‌پیوندی

وقتی منشی استعفا داد، در اعتراض به سرکوب دفاع یک همکار کاتولیک از حقوق فلسطینی‌ها بود.



کری پرژان-بولر توسط دن پاتریک، معاون فرماندار تگزاس و رئیس کمیسیون آزادی مذهبی، از هیئتی که اعضای آن توسط خود ترامپ منصوب می‌شوند، حذف شد.



پاتریک روز سه‌شنبه پس از ۱۲ سال در سمت خود، پیشنهاد انتخاب مجدد خود را از دست داد. او به‌راحتی توسط اولین دموکراتی که در نزدیک به سه دهه این سمت را به دست گرفت، و اولین زن در تاریخ ایالت، شکست خورد.



تگزاس عمیقاً قرمز، از فرماندار به پایین، این هفته تقریباً کاملاً آبی شد. سناتور تد کروز، که اغلب در خطابه‌های ضداسلامی شرکت کرده است، تنها جمهوری‌خواه در یک نقش ارشد در ایالت باقی می‌ماند.



کروز با وجود اینکه خود را مسیحی توصیف می‌کند، به دو واعظ دموکرات که تازه به سنا انتخاب شده‌اند حمله کرده است، به‌طور خاص برای گنجاندن مسلمانان و فلسطینی‌ها در مواضع مذهبی خود.





همکار جدید کروز و سناتور دیگر از تگزاس، جیمز تالاریکو، گفته است که اسلام، مانند مسیحیت، یک «مسیر برابر به سوی حقیقت» است. او همچنین در پادکست بازیگر ایلانا گلیزر گفته است که «دیدن آنچه در غزه می‌گذرد مرا به عنوان یک معلم، به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک انسان، بیمار می‌کند.»



آدام همیلتون، اولین سناتور دموکراتی که در نزدیک به یک قرن در کانزاس انتخاب می‌شود، گفته است که معتقد است مسیحیان مسلمانان را در بهشت ملاقات خواهند کرد، که منجر به خشم کروز شد. و اندکی پس از حملات تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، همیلتون، که روابط دیرینه‌ای با مسیحیان فلسطینی دارد، در مصاحبه‌ای «مشکل زیربنایی که باعث می‌شود این نوع چیزها (خشونت) به سطح بیایند — که اگر قرار است زمانی صلح باشد، باید درک شود» را برجسته کرد.



هم همیلتون و هم تالاریکو، بسیار به همان شیوه سناتور منتخب سید، بر سبک زندگی مذهبی خود متمرکز شده‌اند نه اینکه از آن دوری کنند تا برای حزبی نامزد شوند که معمولاً از اعمال آشکار ایمان دوری کرده است.



جمیعه آدامز، کارشناس ارتباطات و بنیان‌گذار مشاوره مؤمنان، به میدل ایست آی گفت: «گاهی ترقی‌خواهان درک می‌کنند که ما یک ملت مؤمن و مذهبی هستیم.»



او گفت، آمریکایی‌های مذهبی از همه ادیان، «افرادی مبتنی بر ارزش‌ها هستند… [و] ارزش‌های ما در حال حاضر تقسیم نمی‌شوند.»



«آن نامزدهایی که ایمان خود را بالا بردند و درباره چگونگی هم‌راستایی ارزش‌هایشان با آنچه برای رأی‌دهندگانشان می‌خواهند صحبت کردند، موفق بودند زیرا در آن گفتگوی ارزش‌ها صحبت کردند.»



سخنرانی پیروزی پرشور سید در ساعات اولیه صبح چهارشنبه با یک «انشاءالله» و سپس یک «الحمدلله» آغاز شد، و کمپین او بر دینداری او به عنوان مسلمانی متمرکز بود که پنج بار در روز برای نماز استراحت می‌کند.



هریس تارین، معاون سیاست و برنامه‌ریزی در امپک، به میدل ایست آی گفت: «از نظر تاریخی، دموکرات‌ها نمی‌دانستند چگونه درباره ایمان صحبت کنند.»



«آن‌ها می‌ترسیدند درباره ایمان صحبت کنند. آن‌ها در واقع بهترین تلاش خود را کردند تا از صحبت درباره ایمان فرار کنند. آنچه [سه‌شنبه] نشان داد این بود که دموکرات‌هایی که واقعاً به ایمان خود تکیه می‌کنند، ایمان آن‌ها چه باشد، کار می‌کند، زیرا آمریکایی‌ها اصالت می‌خواهند و افرادی را می‌خواهند که واقعاً به خودشان باور دارند.»



تارین افزود: «در سخنرانی پیروزی جیمز تالاریکو، افرادی را داشتید که تابلوهای «همسایه‌ات را دوست بدار» در دست داشتند. این همان گفتن «الحمدلله» روی صحنه است. همان بیان است.»

سیاست هویت

در حالی که مسلمانان آمریکایی به‌طور خاص اسلام‌هراسی و فلسطین را به عنوان مسائل اصلی در زمان انتخابات می‌بینند، آن‌ها هنوز عمدتاً درست مانند اکثریت قاطع هم‌میهنان خود رأی می‌دهند: درباره اقتصاد و ایجاد شغل، بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط ISPU.



و درست مانند رأی‌دهندگان، نامزدهایی که خود را مسلمان معرفی می‌کنند، برای بخش عمده‌ای آن را فقط برشی از هویت خود می‌کنند.



ممدانی یک کمپین عمدتاً سکولار را اجرا کرد، و پس از انتخاب شدن تا حدی به ایمان خود تکیه کرد. سید، از سوی دیگر، گفته است که او مؤمن است و تعهدش به دینش دلیل مناسب بودن او برای نامزدی است.



همه مسلمانان، ترقی‌خواه یا اصلاً دموکرات نیستند.



ایب حماده، که تازه به مجلس نمایندگان به نمایندگی آریزونا انتخاب مجدد شده است، یک جمهوری‌خواه است که تأیید ترامپ را دریافت کرده است. حزب جمهوری‌خواه، تحت این رئیس‌جمهور و تأثیر بنیاد هریتیج، قاطعانه طرفدار اسرائیل است و موضعی عمدتاً ضداسلامی اتخاذ کرده است.



احمد معاطی، رئیس گروه غیرحزبی مسلمانان آمریکایی در خدمات عمومی، در بیانیه مکتوبی که به «میدل ایست آی» ارائه کرد، گفت که او «بسیار مفتخر است که شاهد افزایش تعداد مسلمانان آمریکایی است که به خدمات عمومی و موقعیت‌های رهبری در سراسر کشور ما قدم می‌گذارند».



«دیدن اینکه اعضای جامعه ما به‌طور فزاینده‌ای در دفاتر منتخب و نهادهای مدنی نمایندگی می‌شوند هم الهام‌بخش و هم معنادار است. این پیروزی‌ها سال‌ها مشارکت جامعه، پایداری، کار سخت و مشارکت رو به رشد مسلمانان آمریکایی در شکل‌دهی به آینده جوامع و کشور ما را منعکس می‌کند. آن‌ها یادآوری هستند که صدای ما مهم است، مشارکت ما مهم است، و ما نقش معناداری در تصمیماتی که زندگی ما را شکل می‌دهند داریم.»



جنید احمد، که خود را یک ترقی‌خواه مسلمان معرفی می‌کند و در ماه مارس انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها را در حوزه هشتم ایلینوی از دست داد، گفت که مجموعه مقامات مسلمان تازه‌انتخاب‌شده از این هفته، بیش از هر چیز دیگری یک پیروزی برای تنوع است، با توجه به اینکه مسلمانان طیف وسیعی از نژادها، قومیت‌ها و دیدگاه‌ها هستند.



او به «میدل ایست آی» گفت: «[این] فقط آن را به سطح بعدی می‌برد، درست است؟ افراد رنگین‌پوست… من بسیار امیدوارم. من بسیار هیجان‌زده‌ام.»



«امیدوارم آنچه این مجلس نمایندگان و سنا انجام می‌دهد این باشد که به مردم آمریکا نشان دهد وقتی می‌گوییم «اول آمریکا» ، این در سیاست شروع به نشان دادن می‌کند.»



احمد به «میدل ایست آی» گفت که قصد دارد دوباره در سال ۲۰۲۸ برای مجلس نمایندگان نامزد شود.



علی، از پروژه رأی‌دهندگان مسلمان جورجیا، گفت که هیچ «دستور کاری» ریشه‌دار در هویت واقعی مسلمان آمریکایی بودن وجود ندارد، جز «پیشروی با جنبه مراقبت از جامعه».



او به «میدل ایست آی» گفت: «مسلمان بودن بیشتر یک شیوه زندگی است تا یک هویت.»



«این بیشتر… برای اطمینان از اینکه ما جهان را بهتر از آنچه دریافت کردیم ترک می‌کنیم.»