به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «سیدداود سیدعلیزاده» معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اردبیل، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه شامل پاک‌سازی، لایروبی و رفع انسداد کانال‌ها، جوی‌ها و انهار شهری جهت تسهیل جریان روان‌آب‌ها در حال اجرا است. همچنین شناسایی و ارزیابی مستمر نقاط پرخطر شهری و بررسی وضعیت دریچه‌های بازدید، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

وی افزود: مناطق پنج‌گانه شهرداری موظف به بهره‌گیری حداکثری از ماشین‌آلات، پمپ‌های تخلیه و ناوگان امدادی برای حضور سریع در نقاط حادثه‌خیز هستند؛ در این راستا، هماهنگی میان ستاد مدیریت بحران، سازمان آتش‌نشانی و سایر بخش‌های اجرایی جهت افزایش توان پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی تقویت شده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اردبیل با بیان این‌که در کنار این تمهیدات، همکاری شهروندان نیز یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از بروز آب‌گرفتگی‌های شهری به شمار می‌رود، اضافه کرد: از این‌رو، از شهروندان درخواست می‌شود از رهاسازی زباله، نخاله‌های ساختمانی و سایر ضایعات در جوی‌ها، کانال‌ها و مسیرهای انتقال آب خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین توصیه می‌شود در زمان بارش‌های شدید، شهروندان از ترددهای غیرضروری در محدوده مسیل‌ها، زیرگذرها و معابر مستعد آب‌گرفتگی پرهیز کرده و هرگونه مشاهده انسداد مسیرهای هدایت آب یا بروز آب‌گرفتگی را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری اردبیل گزارش دهند.

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