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پیکر دایی رهبر انقلاب در مشهد تشییع و تدفین شد
پیکر مرحوم جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش تابناک؛ پیکر مرحوم جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد.
آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم باقرزاده پیش از ظهر امروز در صحن کوثر حرم رضوی برگزار شد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی به همراه دیگر مسئولان محلی در کنار خانواده آن مرحوم در آیین تشییع مرحوم باقرزاده حضور داشتند.
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