پیکر مرحوم جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش تابناک؛ پیکر مرحوم جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر معظم انقلاب روز یکشنبه در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد.

آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم باقرزاده پیش از ظهر امروز در صحن کوثر حرم رضوی برگزار شد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی به همراه دیگر مسئولان محلی در کنار خانواده آن مرحوم در آیین تشییع مرحوم باقرزاده حضور داشتند.