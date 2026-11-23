واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم عقب افتاد
تا صبح دوم آذر هنوز هنوز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگیشان با حروف آخر الفبا (میم به بعد) آغاز میشود، واریز نشده است.
به گزارش تابناک، تا صبح دوم آبان، هنوز هنوز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگیشان با حروف آخر الفبا (میم به بعد) آغاز میشود، واریز نشده است.
«علیاکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با انتقاد از این تاخیر گفت: براساس روال و جدول زمانبندی باید تا سیام، حقوق همه بازنشستگان واریز میشد؛ بعد قول دادند تا پایان روز یک شنبه (اول آذر) حقوقها واریز شود اما بازهم بدقولی و خلف وعده کردند.
او ادامه داد: بازنشسته حداقلبگیر که انتظار داشته حقوقش را ۲۹ام یا ۳۰ام ماه بگیرد، در این دو سه روز، نان خالی هم در سفره ندارد و این بسیار ناعادلانه است. تامین اجتماعی باید به وعدههایی که به بازنشستگان میدهد پایبند بماند.
این فعال صنفی افزود: متاسفانه چندین ماه است ما با خلف وعدههای مکرر تامین اجتماعی مواجهیم؛ این رویکرد اصلاً قابل پذیرش نیست آنهم در شرایطی که تورم بیش از ۱۰۰ درصدی به همه هزینههای زندگی تحمیل شده و بازنشستگان در چاه عمیق فقر گرفتارند.
عیوضی خواستار پرداخت سریع مستمریها و پاسخگویی تامین اجتماعی شد و گفت: باید به معیشت بازنشستگان کارگری بیشتر توجه کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
گاهی یک روز تاخیر موجب اختلافات خانوادگی هم میشود (عودت قرض ها-اجاره بهاو...)
وقتی خیلی ها توان پرداخت حق بیه ندارن وبیکار شدن خوب معلومه عقب می افتد وتامین اجتماعی هم شرکتهاش ضرر ده
واقعیت چرا منفی میدی تو فامیلت نگاه کن چند نفر توان پرداخت ندارن
صد رحمت به آقای سالاری خدا خیرش بده . این سرپرست جدید هر روز بدتر از دیروز
صبح دوم اذر واریر کردند بندگان خدا
هر دم از این باغ بری میرسد
تازهتر از تازهتری میرسد
اوایل حقوق رو بر اساس الفبا از بیستم ماه تا آخر ماه پرداخت میکردن و مدعی بودن بخاطر تامین منابع مالی و نظم بهتر بعد ییهو عوض شد تو سه روز گفتن پرداخت میکنیم بعد اومدن گفتن عضو فلان جا بشید ده روز زودتر میتونید مبلغی از حقوق رو خرج کنید تو فروشگاههای طرف قرار داد حقوق رو میریزن اونجا و خرج رو کسر میکنن خواستی بعد بقیه حقوق رو برگردون تو کارتت حالا اومدن بازی در میارن که بازنشستگان رو بفرستن طرف این طرح خدا عالمه چه چیزی تو فکرشون هست از جناب اژه ای درخواست میکنم به این موضوع رسیدگی کنن تا حقی از این بازشستگان خورده نشه
مثل اینکه هدفشون عصبانی کردن مردمه. عاقبت وفاق بازی و عدم استیضاح میدری همینه و حتی بدتر از اینه
ادعای واریز حقوقها از روز پنجشنبه دروغ بود و از روز شنبه 30ام تنها برای عده کمی واریز شد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.