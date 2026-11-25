بیانیه دوم برگزاری مجمع عمومی جبهه آرمانخواهان واقعبین/ فراخوان ثبتنام نامزدهای عضویت در شورای مرکزی
گروه استانها _ مجمع عمومی جبهه آرمانخواهان واقعبین در بیانیهای نسبت به ثبتنام نامزدهای عضویت در شورای مرکزی فراخوان داد.
به گزارش تابناک خراسان رضوی، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
تقویت بنیانهای تشکیلاتی و حضور مؤثر نیروهای متعهد و توانمند در عرصه تصمیمسازی، از ضرورتهای پیشروی جبهه آرمانخواهان واقعبین است. بر این اساس، شورای مرکزی در ادامه مراحل مقدماتی برگزاری مجمع عمومی، در نظر دارد با مشارکت اعضا و فعالان واجد شرایط، زمینه شکلگیری شورایی پویا، کارآمد و برخوردار از سرمایه انسانی متناسب با مقتضیات و مأموریتهای پیشرو را فراهم آورد.
بدیهی است استحکام و پویایی این مجموعه تشکیلاتی، در گرو برخورداری از نیروهایی است که علاوه بر باورمندی به مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی و التزام به گفتمان آرمانخواهی واقعبینانه، از روحیه مسئولیتپذیری، تعهد تشکیلاتی، قدرت تعامل و همافزایی و سابقه فعالیت مؤثر در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.
در همین راستا، شورای مرکزی جبهه از تمامی اعضا و فعالان علاقهمند و واجد شرایط دعوت میکند تا در صورت تمایل، داوطلبی خود را برای نامزدی عضویت در شورای مرکزی از طریق لینک اعلامی در پایان این بیانیه ثبت کنند.
شاخصها و شرایط مورد توجه در بررسی داوطلبان:
التزام عملی به مبانی انقلاب اسلامی؛
پایبندی به مرامنامه جبهه و اهداف مصرح در آن؛
برخورداری از روحیه کار جمعی و تشکیلاتی؛
احراز عدم فعالیت مؤثر در تشکلهای غیرهمسو با جبهه انقلاب.
حفظ هویت گفتمانی، انسجام درونی و استقلال تشکیلاتی جبهه، مستلزم همسویی عملی و اعتقادی اعضای شورای مرکزی با مبانی انقلابی و جهتگیریهای آن است؛ از این رو شرط اخیر مورد تأکید ویژه شورای مرکزی قرار دارد.
اطلاعات و سوابق ارائهشده از سوی داوطلبان محترم، در چارچوب ضوابط و معیارهای تشکیلاتی بررسی خواهد شد و افراد واجد صلاحیت، مطابق سازوکار پیشبینیشده، در فرآیند انتخابات شورای مرکزی حضور خواهند یافت.
امید است با حضور مسئولانه و مشارکت حداکثری اعضای جبهه و فعالان سیاسی-اجتماعی، شاهد شکلگیری شورایی متعهد، توانمند و تحولآفرین باشیم که با بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی و سرمایه اجتماعی مجموعه و با حضور پررنگ نیروهای جوان، بتواند در مسیر تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای اصیل آن، گامهایی مؤثرتر و ماندگارتر بردارد.
زمانبندی و جزئیات تکمیلی برگزاری مجمع عمومی و فرآیند انتخابات شورای مرکزی بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
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