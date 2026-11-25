به گزارش تابناک خراسان رضوی، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:





بسم الله الرّحمن الرّحیم





تقویت بنیان‌های تشکیلاتی و حضور مؤثر نیروهای متعهد و توانمند در عرصه تصمیم‌سازی، از ضرورت‌های پیش‌روی جبهه آرمان‌خواهان واقع‌بین است. بر این اساس، شورای مرکزی در ادامه مراحل مقدماتی برگزاری مجمع عمومی، در نظر دارد با مشارکت اعضا و فعالان واجد شرایط، زمینه شکل‌گیری شورایی پویا، کارآمد و برخوردار از سرمایه انسانی متناسب با مقتضیات و مأموریت‌های پیش‌رو را فراهم آورد.





بدیهی است استحکام و پویایی این مجموعه تشکیلاتی، در گرو برخورداری از نیروهایی است که علاوه بر باورمندی به مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و التزام به گفتمان آرمان‌خواهی واقع‌بینانه، از روحیه مسئولیت‌پذیری، تعهد تشکیلاتی، قدرت تعامل و هم‌افزایی و سابقه فعالیت مؤثر در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.





در همین راستا، شورای مرکزی جبهه از تمامی اعضا و فعالان علاقه‌مند و واجد شرایط دعوت می‌کند تا در صورت تمایل، داوطلبی خود را برای نامزدی عضویت در شورای مرکزی از طریق لینک اعلامی در پایان این بیانیه ثبت کنند.





شاخص‌ها و شرایط مورد توجه در بررسی داوطلبان:





التزام عملی به مبانی انقلاب اسلامی؛

پایبندی به مرام‌نامه جبهه و اهداف مصرح در آن؛

برخورداری از روحیه کار جمعی و تشکیلاتی؛

احراز عدم فعالیت مؤثر در تشکل‌های غیرهمسو با جبهه انقلاب.





حفظ هویت گفتمانی، انسجام درونی و استقلال تشکیلاتی جبهه، مستلزم همسویی عملی و اعتقادی اعضای شورای مرکزی با مبانی انقلابی و جهت‌گیری‌های آن است؛ از این رو شرط اخیر مورد تأکید ویژه شورای مرکزی قرار دارد.





اطلاعات و سوابق ارائه‌شده از سوی داوطلبان محترم، در چارچوب ضوابط و معیارهای تشکیلاتی بررسی خواهد شد و افراد واجد صلاحیت، مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده، در فرآیند انتخابات شورای مرکزی حضور خواهند یافت.





امید است با حضور مسئولانه و مشارکت حداکثری اعضای جبهه و فعالان سیاسی-اجتماعی، شاهد شکل‌گیری شورایی متعهد، توانمند و تحول‌آفرین باشیم که با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی و سرمایه اجتماعی مجموعه و با حضور پررنگ نیروهای جوان، بتواند در مسیر تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های اصیل آن، گام‌هایی مؤثرتر و ماندگارتر بردارد.





زمان‌بندی و جزئیات تکمیلی برگزاری مجمع عمومی و فرآیند انتخابات شورای مرکزی به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.