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8841بازدید

نشانه‌های شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا

خبرنگار العربیه مدعی شد: نشانه‌های شکل‌گیری توافقی میان ایران و آمریکا در افق پدیدار شده است.

کد خبر: 100000042تاریخ انتشار: 8841 بازدید

۱۷۲۹۳۰۴۴۵به گزارش تابناک؛ رشا نبیل، خبرنگار العربیه مدعی شد: نشانه‌های شکل‌گیری توافقی میان ایران و آمریکا در افق پدیدار شده است.

 جزئیات همچنان در حال مذاکره است، اما آنچه قطعی است این است که اتفاقی در جریان است و اتفاقی نیز رخ خواهد داد. باید منتظر ماند و دید.

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برچسب ها

مذاکرهالعربیهتوافق ایران و آمریکا

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نظرات بینندگان

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۵۴

جنگ حتمیه

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۳۱

متاسفانه

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