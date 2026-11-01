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نشانههای شکلگیری توافق میان ایران و آمریکا
خبرنگار العربیه مدعی شد: نشانههای شکلگیری توافقی میان ایران و آمریکا در افق پدیدار شده است.
به گزارش تابناک؛ رشا نبیل، خبرنگار العربیه مدعی شد: نشانههای شکلگیری توافقی میان ایران و آمریکا در افق پدیدار شده است.
جزئیات همچنان در حال مذاکره است، اما آنچه قطعی است این است که اتفاقی در جریان است و اتفاقی نیز رخ خواهد داد. باید منتظر ماند و دید.
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