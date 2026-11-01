به گزارش تابناک، برگزاری هفتمین دورهٔ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری منتفی شده و احتمال دارد این انتخابات براساس قانون تجمیع انتخابات، هم‌زمان با یکی از انتخابات آینده برگزار شود.

برگزاری منطقه‌ای انتخابات رد شد



پس از تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی کشور، وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را برای برگزاری این انتخابات ارائه کردند که از جمله آن‌ها برگزاری سراسری انتخابات یا برگزاری آن به‌صورت منطقه‌ای و استانی در مناطقی بود که شرایط لازم را دارند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این پیشنهادها با موافقت مراجع تصمیم‌گیر مواجه نشده و مقرر شده است مصوبه پیشین درباره زمان‌بندی انتخابات همچنان مبنای عمل قرار گیرد.



براساس این مصوبه، تقویم جدید انتخابات پس از پایان جنگ و اعلام رسمی آن از سوی شورای عالی امنیت ملی، با هماهنگی مراجع ذی‌ربط و حداکثر ظرف دو ماه تنظیم و اعلام خواهد شد.



به این ترتیب، با توجه به تداوم شرایط جنگی و زمان باقی‌مانده تا پایان سال، برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری منتفی است.



از سوی دیگر، با توجه به قانون تجمیع انتخابات، این احتمال وجود دارد که انتخابات شوراها به‌جای برگزاری مستقل، هم‌زمان با یکی از انتخابات پیش‌رو برگزار شود؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره زمان و نحوه تجمیع آن اعلام نشده است.



قرار بود انتخابات هفتمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شود که درپی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به تعویق افتاد.

