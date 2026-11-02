این مسیر رشد، به‌ جای آنکه تدریجی و محتاطانه باشد، با سرعت و پوشش سریع جغرافیایی طی شده است؛ ویژگی که دیلی‌مارکت را به یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های خرده‌فروشی مدرن ایران و رکورددارسرعت توسعه در افتتاح فروشگاه تبدیل کرده است.

گزارش پیش‌رو، مسیر این توسعه را از نخستین شعبه تا عبور از مرز ۱۵۰۰ شعبه، پراکندگی جغرافیایی شبکه، اثر اشتغالی و چشم‌انداز پیش‌روی آن بررسی می‌کند.

مسیر توسعه دیلی‌مارکت؛ از نخستین فروشگاه تا شبکه‌ای با ۱۵۰۰ شعبه

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرزمین خرید با نام تجاری دیلی‌مارکت در اواخر سال ۱۳۹۸ تأسیس شد و نخستین فروشگاه خود را در تیرماه ۱۳۹۹ افتتاح کرد. آنچه این برند را از بسیاری رقبا متمایز می‌کند این است که هر سال تعداد شعبه‌ها را با حفظ کیفیت و تامین کالاها افزایش داده است. از ۱۰۰ شعبه در حدود ۵ ماه، به ۱۰۰۰ شعبه در دو سال و در حال حاضر به ۱۵۰۰ شعبه رسیده است. نکته مهم آن است که این گسترش بر پایه مدل فروشگاه‌های تخفیفی شکل گرفته است. توسعه از طریق مدل فرانچایز نیز به‌عنوان یکی از رویکردهای دیلی‌مارکت برای گسترش شبکه مطرح است؛ مدلی که می‌تواند امکان مشارکت صاحبان سرمایه و فعالان کسب‌وکار را در توسعه این شبکه فراهم کند.

اولین شعبه از تیرماه ۱۳۹۹ راه‌اندازی شد و در ۷۹ روز کاری نخست، ۲۳ شعبه آن در سه استان تهران، خراسان و گیلان افتتاح شد.

جغرافیا؛ از ۶ منطقه عملیاتی تا پوشش سراسری

مسیر جغرافیایی دیلی‌مارکت نیز همان روند شتاب‌گرفته را نشان می‌دهد. در سال اول، فعالیت در ۶ منطقه عملیاتی شامل تهران، خراسان، آذربایجان، خوزستان، فارس و مازندران آغاز شد و استان‌های اصفهان، گیلان و همدان در آستانه افتتاح بودند. با رسیدن به ۳۰۰ شعبه، شمار مناطق عملیاتی به ۱۰ منطقه رسید و هرمزگان و سیستان نیز به ‌عنوان دو منطقه جدید افزوده شدند تا گستره فعالیت به ۱۲ منطقه عملیاتی برسد.

امروز شبکه دیلی‌مارکت از یک الگوی صرفا متمرکز بر کلان‌شهرها فاصله گرفته و در استان‌های حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته و بیش از ۳۵۰ شهر کوچک و بزرگ حضور پررنگی دارد. این پراکندگی نشان می‌دهد که دیلی‌مارکت نه فقط یک زنجیره شهری، بلکه شبکه‌ای با پوشش ملی است.

اشتغال از ۲۵۰۰ نفر تا فراتر از ۷۰۰۰ نیروی انسانی

ازنظر اشتغال‌زایی دیلی‌مارکت می‌توان گفت که این‌ مجموعه توانسته سالانه افراد زیادی را در تخصص‌های گوناگون و درسطوح تحصیلاتی مختلف به کار بگیرد. همزمان با افتتاح ۳۰۰امین شعبه در تیرماه ۱۴۰۰، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر در مجموعه فروشگاه‌های دیلی‌مارکت مشغول به کار بودند. با عبور شمار شعب از ۱۵۰۰، برآورد شمار کارکنان به بیش از ۷۰۰۰ نفر رسیده است .

نکته کیفی مهم آن است که اشتغال ایجادشده در دیلی‌مارکت عمدتا بومی و فروشگاهی است. از صندوقدار و فروشنده و نیروی انبار گرفته تا راننده پخش و مسئول فروشگاه همه نیروها با اولویت بومی‌سازی استخدام می‌شوند.

برنامه آینده؛ توسعه شبکه در سایه ابزارهای مالی و مدل‌های جدید

درباره آینده دیلی‌مارکت دو نکته مهم را بررسی می‌کنیم. اول، احتمالا تعداد شعب باز هم بیشتر می‌شود، چون روند افتتاح شعبه و اضافه‌شدن مناطق جدید ادامه دارد. دوم، روش درآمد و ارتباط با مشتری در حال تغییر است که نشانه‌های آن در موارد ذیل قابل بررسی است:

توسعه از مسیر فرانچایز: یکی دیگر از رویکردهای توسعه دیلی‌مارکت، استفاده از مدل فرانچایز یا اعطای نمایندگی است. این مدل می‌تواند زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را جهت سرمایه گذاری در یک شبکه امن با درآمد پایدارفراهم آورد.

خرید اعتباری و قسطی: دیلی‌مارکت با همکاری مجموعه‌ای بیش از ۳۰ ارائه‌دهنده خدمات اعتباری و کیف پول‌ دیجیتال، امکان خرید اعتباری کالا را برای مشتریان فراهم کرده است. توسعه این خدمات در کنار سیاست‌های قیمت‌گذاری اقتصادی و مدیریت هزینه‌ها، می‌تواند انعطاف بیشتری در تأمین کالاهای موردنیاز خانوارها ایجاد کند و گزینه‌های متنوع‌تری برای مدیریت هزینه‌های خرید در اختیار مشتریان قرار دهد.

همکاری با صندوق‌های بازنشستگی: پیرو امضای تفاهم‌نامه صندوق بازنشستگی کشوری با دیلی‌مارکت این امکان فراهم شده تا بازنشستگان و مستمری ‌بگیران گرامی بتوانند از فروشگاه زنجیره‌ای دیلی‌مارکت به صورت اعتباری خریداری کنند .اعتبار خرید بازنشستگان کشوری از دیلی‌مارکت تا سقف ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۳ ماهه و بدون کارمزد است. قراردادهای این چنینی، شبکه دیلی‌مارکت را به زیرساختی برای اعتبار رفاهی بدل می‌کند و می‌تواند به‌عنوان موتور تقاضای پایدار برای شعب عمل کند.

تجربه این برند نشان داده که در مدت کوتاه می‌تواند ده‌ها شعبه افتتاح کرد. اما پرسش اصلی این است که آیا شبکه‌ای با ۱۵۰۰ شعبه می‌تواند کیفیت خدمات، زنجیره تأمین و سود پایدار را همان‌قدر خوب نگه دارد که سرعت باز کردن شعبه را بالا برده است؟ از آنجا که شعار این فروشگاه زنجیره‌ای هم کیفیت، هم تخفیف است، احتمالا برای حفظ تخفیف‌های گسترده و تامین اقلام بیشتر، برنامه‌های از پیش تعیین‌شده‌ای خواهد داشت.

جمع‌بندی

عبور دیلی‌مارکت از مرز ۱۵۰۰ شعبه، حاصل ترکیب سه عامل مدل تخفیفی که تقاضای قیمت‌محور را هدف می‌گیرد، سرعت اجرایی بالا در افتتاح شعب، و اتکا به شبکه توزیع و سرمایه انسانی بومی است. این شبکه در کمتر از شش سال از ۱۰۰ شعبه به بیش از ۱۵۰۰ شعبه رسیده و دامنه حضور خود را از شش منطقه عملیاتی به گستره‌ای ملی کشانده است.

آینده دیلی‌مارکت بیشتر به این بستگی دارد که بتواند برای این حجم از شعب اقلام کافی تأمین کند و هم به مشتریان کمک کند که با تخفیف و خرید اعتباری کالاهای‌شان را خریداری کنند‌.

آدرس وب‌سایت دیلی‌مارکت : https://dailymarketstores.com/





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