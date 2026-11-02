از مهاجرت معکوس تا ساخت پلتفرم هوش مصنوعی

دومین نمایشگاه بین‌المللی مدیا اکسپو از ۷ تا ۱۰ آبان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد؛ رویدادی که زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای رسانه‌ای، تولید محتوا، تجهیزات حرفه‌ای و فناوری را گرد هم آورد و هوش مصنوعی را در مرکز بحث‌هایش قرار داد. هم‌زمان با بخش نمایشگاهی، این رویداد شامل پنل و کارگاه‌های آموزشی با تمرکز بر مدیا و کاربردهای هوش مصنوعی در تولید محتوا نیز می‌شد.

هلیکس ورلد یکی از شرکت‌های نوآور حاضر در این رویداد بود. کسب‌وکاری خانوادگی که بنیان‌گذاران آن پس از تجربه زندگی و تحصیل در کشورهای آمریکا و انگلیس به ایران بازگشته‌اند و پلتفرمی راه‌اندازی کرده‌اند که به گفته آن‌ها، افراد می‌توانند با کمک ابزارهای متنوع هوش مصنوعی و ایجنت‌ها، ایده‌هایشان را اجرایی کنند.

از تجهیزات تولید تا دغدغه‌های آینده

ترکیب شرکت‌کنندگان، مدیا اکسپو را به تصویری فشرده از زنجیره تولید محتوا تبدیل کرده بود: تجهیزات عکاسی و فیلم‌برداری، صدا، خدمات چاپ، استودیوها، آژانس‌های تبلیغاتی، پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای هوش مصنوعی. کنار هم قرار گرفتن این بخش‌ها نشان می‌داد که تولید محتوا دیگر صرفاً به دوربین یا نرم‌افزار محدود نیست؛ از ایده‌پردازی و ساخت گرفته تا انتشار و دسترسی به مخاطب، هر حلقه می‌تواند با ابزارهای تازه دگرگون شود؛ اتفاقی که طی همین چند سال اخیر با سرعتی زیاد اولویت‌های فعالان این صنعت را در زمینه انتخاب ابزارها و آموزش مهارت‌ها تغییر داده است.

در شرایط فشار اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از وضعیت جنگی کشور، توجه به فناوری شاید در نگاه اول فرعی به نظر برسد؛ اما استقبال بازدیدکنندگان از این نمایشگاه نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان همچنان هوش مصنوعی را ابزاری برای سازگاری و حفظ بهره‌وری می‌دانند، نه موضوعی دور از اولویت‌های روزمره.

هلیکس‌ورلد، پلتفرمی برای اجرای ایده‌ها

محمدمهدی صفری، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار هلیکس‌ورلد، در روایت مسیرش از تجربه تحصیل و کار در آمریکا، ترکیه و لندن و کانادا می‌گوید. او سابقه فعالیت در شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل را در کارنامه دارد و اکنون در کنار توسعه کسب‌وکار، تحصیل در مقطع دکتری حقوق را نیز دنبال می‌کند. اشکان صفری، دیگر هم‌بنیان‌گذار مجموعه نیز پس از تحصیل در لندن به ایران بازگشته و بیشتر بر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار مجموعه متمرکز است. داستان این دو پسرعمو یادآور تجربه شماری از بنیان‌گذاران نسل نخست استارتاپ‌های ایرانی در دهه ۱۳۹۰ است؛ نسلی که با مهاجرت معکوس در شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال ایران نقش داشت.

محمدمهدی صفری می‌گوید تجربه زندگی در فضای فناوری سان‌فرانسیسکو و مشاهده سرعت تغییرات این حوزه، در تصمیم او برای بازگشت به ایران و ساده‌تر کردن دسترسی کاربران به ابزارهای هوش مصنوعی مؤثر بوده است، او عنوان می‌کند: «با همین هدف برگشتم و تلاش کردیم مدل‌های مختلف را در یک پلتفرم کنار هم قرار دهیم. مزیت چنین بستری این است که کاربر به‌جای تهیه اشتراک‌های جداگانه و جابه‌جایی میان چند سرویس، می‌تواند در یک محیط از ابزارهای مختلف استفاده کند.»

به گفته او، هوش مصنوعی دیگر موجی زودگذر نیست و به‌تدریج به بخشی از زندگی و کار روزمره تبدیل می‌شود: «من هوش مصنوعی را تهدیدی برای شغل‌ها نمی‌دانم؛ تهدید اصلی، ندانستن شیوه کار با این ابزارهاست. این فناوری می‌تواند نقش یک همکار را داشته باشد و به افراد و کسب‌وکارها کمک کند کار بیشتری را در زمان کمتر انجام دهند.»

او گام بعدی در مسیر هوش مصنوعی را توسعه ایجنت‌ها می‌داند؛ ابزارهایی که بتوانند بخشی از فرایندهای کاری را خودکار کنند.

صفری با تاکید بر اینکه ایجنت نباید صرفاً نام تازه‌ای برای یک ابزار معمولی باشد، ادامه می‌دهد: «ایجنت باید بتواند نیازهای کسب‌وکار را بشناسد، در انجام کارها کمک کند و در طول زمان بهبود پیدا کند. ما روی امکان اتصال عامل‌ها به ابزارهایی مثل پیام‌رسان‌ها کار می‌کنیم تا کاربران بتوانند از همان محیط، درخواست‌هایشان را پیگیری کنند.»

او عنوان می‌کند که اخیرا برخی از شرکت‌ها با توجه به ترند شدن موضوع ایجنت‌ها، برای جذب کاربر بیشتر، ابزارهایی مانند وب‌سایت‌سازها را به‌عنوان ایجنت معرفی می‌کنند که نادرست است.

ایده‌ای که باید از ابزار عبور کند

هلیکس‌ورلد خود را بستری معرفی می‌کند که کاربران از طریق آن به ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌های گوناگون دسترسی دارند. به گفته اشکان صفری، این پلتفرم بیش از ۱۰۰ مدل را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و استفاده از آن‌ها را از تولید محتوا تا ساخت وب‌سایت و اپلیکیشن گسترش داده و برای افراد کار با این ابزارها را تسهیل کرده است. او می‌گوید: «ما ابتدا با تمرکز بر کمک به استارتاپ‌ها و ساخت وب‌سایت و اپلیکیشن شروع کردیم و بعد ابزارهای تولید محتوا را هم به محصولات خود اضافه کردیم تا زنجیره مورد نیاز افراد کامل شود. هدف ما این است که مسیر ایده تا محصول کوتاه‌تر و آسان‌تر شود.»

به گفته صفری، هلیکس‌ورلد برای افرادی ساخته شده که ایده دارند، اما برای تبدیل آن به کسب‌وکار با محدودیت مهارت، ابزار یا منابع روبه‌رو هستند. او می‌گوید: «یک فرد یا تیم کوچک باید بتواند از ایده‌پردازی تا ساخت محصول را پیش ببرد. در کنار ابزارهای هوش مصنوعی، خدماتی مثل مدیریت پروژه و راهنمایی در مسیر ثبت شرکت، دریافت درگاه و مسائل حقوقی و فنی هم می‌تواند به این فرایند کمک کند.» او تأکید می‌کند که تمرکز مجموعه فقط بر تولید محتوا نیست و هدف، فراهم‌کردن امکان ساخت محصول واقعی در پلتفرم است.

یکی دیگر از بخش‌های هلیکس‌ورلد «کلاب» است؛ فضایی که کاربران می‌توانند در آن محتوا منتشر کنند، یکدیگر را دنبال کنند و آثار هم را ببینند. اشکان صفری درباره این بخش از پلتفرم توضیح‌ می‌دهد:‌ «برخی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های ساخته‌شده در پلتفرم نیز قابلیت عرضه دارند؛ سازنده می‌تواند محصولش را در کلاب به دیگر کاربران در ازای دریافت اعتبار بفروشد و درآمد آن را برای جبران هزینه‌ها یا پیشبرد پروژه‌های بعدی به کار بگیرد.

حریم شخصی و امنیت داده‌ها و ایده‌ها

اعتماد کاربران، بخش دیگری از چالش چنین پلتفرمی است؛ به‌ویژه وقتی ایده‌ها و محتوای تولید شده در آن نگهداری می‌شوند. بنیان‌گذاران هلیکس ورلد در این‌باره می‌گویند: «ما به محتوای کاربران و پیام‌هایشان دسترسی نداریم و فقط می‌توانیم اطلاعات کلی مربوط به موفق یا ناموفق بودن فرایندها را ببینیم تا اگر مشکلی از سمت ما بوده، آن را برطرف کنیم. اگر برای رفع یک مشکل لازم باشد محتوای کاربر بررسی شود، ابتدا از خود او اجازه می‌گیریم.»

در نگاه بنیان‌گذاران هلیکس‌ورلد، فرصت بازار ایران در ساخت محصولاتی است که با نیاز کاربران داخل کشور سازگار باشند؛ هرچند محدودیت زیرساختی و دشواری دسترسی به برخی خدمات خارجی همچنان پابرجاست. اشکان صفری معتقد است: «از نظر زیرساختی با جهان فاصله داریم، اما شرکت‌های ایرانی می‌توانند بر بستر فناوری‌های موجود، محصولات نرم‌افزاری متناسب با نیاز کاربران بسازند. می‌توانم بگویم هلیکس‌ورلد در سطحی قرار دارد که در ارائه خدمات به کاربران با رقبای خارجی رقابت می‌کند و به‌روزترین خدمات حوزه هوش مصنوعی را در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهد.»

مدیااکسپو و تمرکز بر تولید محتوا

ایمان مصدری، رئیس سازمان متخصصین و مدیران ایران و رئیس ستاد برگزاری دومین نمایشگاه «مدیا اکسپو»، با تاکید بر اهمیت استراتژیک محتوا در اقتصاد امروز، خاطرنشان کرد که قدرت رسانه و محتواسازی، پیشران اصلی توسعه کسب‌وکار و جریان‌سازی در بازار است.

او در توضیح چرایی تمرکز این رویداد بر موضوع تولید محتوا عنوان می‌کند: «نمایشگاه‌های سنتی معمولاً محصول‌محورند، اما در دنیای امروز آنچه پیش از تولید محصول اهمیت دارد، تولید محتواست. حتی محصولی باکیفیت هم بدون محتواسازی حرفه‌ای، شانس محدودی برای فروش موفق دارد.»

مصدری با اشاره به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف رسانه افزود: «در این دوره، تولیدکنندگان محتوا، ویدئوسازها، آژانس‌های تبلیغاتی و شرکت‌های حوزه رسانه و هوش مصنوعی در نمایشگاه حضور دارند.» به گفته او، در دوره دوم شرکت‌ها در قالب ۸۵ غرفه در سه سالن و فضایی حدود پنج‌هزار مترمربع حضور داشتند.







