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برادرزاده ترامپ: از تو متشکریم
ماری ترامپ با انتقاد شدید از عمویش، او را به بیکفایتی، فساد و خیانت به کشور متهم کرد و پیروزی دموکراتها را مایه عذاب دو سال آینده زندگی او دانست.
به گزارش تابناک؛ ماری ترامپ، برادرزاده ترامپ در پست جدیدی در انتقاد از سیاست های عمو خود نوشته است: دونالد، بابت تمام زحماتی که کشیدی از بیکفایتی، فساد، خیانت به کشور و پشت کردن به مردم آمریکا تا مطمئن شوی دموکراتها به شکلی پیروز شوند که دو سال آینده زندگیات را به جهنم تبدیل کند، از تو متشکریم.
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نظرات بینندگان
خیلی کثیف تر از اینهاست مخصوصا وقتی مشاور اعظمش نتانیاهوی حرام زاده است
عمویت ( و عموی برخی از ایرانیان وطن فروش ) همان روزی که افسارش را دست صهیون داد شکست خورد .
امیدوارم توی 2 سال پیش رو دنیا را به لجن نکشه
احتمالا ترامپ سکته میزنه اوضاش خرابه با این شکست
پررو تر از این حرفهاست.
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