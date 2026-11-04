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برادرزاده ترامپ: از تو متشکریم

ماری ترامپ با انتقاد شدید از عمویش، او را به بی‌کفایتی، فساد و خیانت به کشور متهم کرد و پیروزی دموکرات‌ها را مایه عذاب دو سال آینده زندگی او دانست.

کد خبر: 100000495تاریخ انتشار: 9048 بازدید۵

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به گزارش تابناک؛ ماری ترامپ، برادرزاده ترامپ در پست جدیدی در انتقاد از سیاست های عمو خود نوشته است: دونالد، بابت تمام زحماتی که کشیدی از بی‌کفایتی، فساد، خیانت به کشور و پشت‌ کردن به مردم آمریکا تا مطمئن شوی دموکرات‌ها به شکلی پیروز شوند که دو سال آینده زندگی‌ات را به جهنم تبدیل کند، از تو متشکریم.

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نظرات بینندگان

لطفعلی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۰۶

خیلی کثیف تر از اینهاست مخصوصا وقتی مشاور اعظمش نتانیاهوی حرام زاده است

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۴۷

عمویت ( و عموی برخی از ایرانیان وطن فروش ) همان روزی که افسارش را دست صهیون داد شکست خورد .

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۱۸

امیدوارم توی 2 سال پیش رو دنیا را به لجن نکشه

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۰۳

احتمالا ترامپ سکته میزنه اوضاش خرابه با این شکست

پیلا پیلا۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۴۶

پررو تر از این حرفهاست.

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