برادرزاده ترامپ: از تو متشکریم

ماری ترامپ با انتقاد شدید از عمویش، او را به بی‌کفایتی، فساد و خیانت به کشور متهم کرد و پیروزی دموکرات‌ها را مایه عذاب دو سال آینده زندگی او دانست.

به گزارش تابناک؛ ماری ترامپ، برادرزاده ترامپ در پست جدیدی در انتقاد از سیاست های عمو خود نوشته است: دونالد، بابت تمام زحماتی که کشیدی از بی‌کفایتی، فساد، خیانت به کشور و پشت‌ کردن به مردم آمریکا تا مطمئن شوی دموکرات‌ها به شکلی پیروز شوند که دو سال آینده زندگی‌ات را به جهنم تبدیل کند، از تو متشکریم.