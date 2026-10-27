بورس تهران کانال ۸ میلیون را از دست داد/ خروج 7.5 همت از بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران برخلاف روز گذشته، امروز با موجی از افت دسته‌جمعی شاخص‌ها مواجه شد تا روزی پرالتهاب را به ثبت برساند.

بر این اساس، شاخص کل با کاهش قابل‌توجه ۱۴۲ هزار و ۸۶۹ واحدی، معادل ۱.۷۷ درصد، به سطح ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار واحد عقب‌نشینی کرد و کانال حیاتی ۸ میلیونی را از دست داد.

از سوی دیگر، شاخص قیمت وزنی-ارزشی با افتی بیش از ۲۳ هزار واحدی در سطح ۱ میلیون و ۳۰۸ هزار واحد ایستاد و شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی، در محدوده ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحدی آرام گرفت تا فشار فروش تمام بازار را فراگیرد.

ارزش بورس تهران چند همت شد؟

این افت سنگین در حالی رقم خورد که حجم معاملات در روز جاری همچنان بالا ماند؛ به‌طوری‌که بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار معامله بورسی به ثبت رسید و ارزش این معاملات از مرز ۳۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در نهایت، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات پنجمین روز از آبان‌ماه به بیش از ۲۷ هزار همت رسید.

۷۵ درصد بورس منفی شد

با وجود این حجم، سیگنال‌های خروج سرمایه نگران‌کننده بود. در روزی که ۷۵ درصد نماد‌های بازار (معادل ۷۱۶ نماد) منفی بودند و ۴۸۶ نماد بیشترین بازدهی منفی را ثبت کردند، رقمی سنگین معادل ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بورس خارج شد.

صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۱.۳ همت پول مواجه شدند. در بخش تقاضا و عرضه نیز شکاف محسوسی دیده شد؛ به‌طوری‌که ارزش سفارش‌های خرید به ۴.۲ همت و ارزش سفارش‌های فروش به ۶.۵ همت رسید که برتری مطلق فروشندگان را به نمایش گذاشت.

نمادهای تاثیرگذار بر روند کاهشی شاخص

بررسی عملکرد نماد‌ها نشان می‌دهد که «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «تابان» و «شبندر» بیشترین تأثیر منفی را بر افت شاخص داشتند. در مقابل، نماد‌های «زشک»، «غزنجان»، «فساپ»، «فملی» و «تابان» در صدر لیست نماد‌های پرتراکنش قرار گرفتند.

بیشترین خروج پول از کدام گروه بورسی؟

نگاهی دقیق‌تر به جریان خروج پول در گروه‌های مختلف بازار حاکی از آن است که صندوق‌های درآمد ثابت با ۱.۳ همت، گروه نفتی با ۱.۲ همت، کانه فلزی با ۱.۲ همت، بانکی‌ها با ۱.۱ همت و صنایع شیمیایی با ۷۷۸ میلیارد تومان، بیشترین میزان خروج نقدینگی را تجربه کردند. در سطح نماد‌ها نیز «شپنا»، «فزر»، «وبملت»، «فولاد» و «تابان» بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.

در سمت مقابل اما، معدود گروه‌هایی نظیر صندوق انرژی، فنی و مهندسی، برقی و حمل‌ونقل شاهد ورود نقدینگی بودند و نمادهایی، چون «تاپیکو»، «فباهنر» و «تلیسه» بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند تا کورسوی امیدی در بازار باقی بماند.