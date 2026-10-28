به گزارش تابناک؛ دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پرداخت در کسب‌وکارها، این امکان را فراهم می‌کند تا مشتریان هزینه خرید خود را با کارت بانکی پرداخت کنند و مبالغ حاصل از فروش به حساب فروشنده واریز شود. به همین دلیل، دسترسی به یک دستگاه کارت‌خوان مناسب، نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌های روزانه و مدیریت جریان درآمد کسب‌وکار دارد.

بلو بیزنس با فراهم کردن امکان سفارش آنلاین دستگاه کارت‌خوان، تلاش می‌کند دسترسی کسب‌وکارها به این ابزار ضروری را ساده‌تر کند. کاربران می‌توانند درخواست خود را از طریق اپلیکیشن بلو بیزنس ثبت و دستگاه کارت‌خوان موردنیاز خود را دریافت کنند.

برخلاف روش‌های رایج، کارت‌خوان‌های بلو به صورت امانی در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد. به این معنا که مالکیت دستگاه تماما متعلق به دارنده آن است. درخواست دریافت دستگاه کارت‌خوان به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن انجام می‌شود و نیازی به ارسال مدارک فیزیکی ندارد.

از طرف دیگر، بلو بیزنس برای خرید دستگاه کارت‌خوان، امکان دریافت وام به مبلغی برابر با قیمت خرید دستگاه را نیز فراهم کرده است. کاربران پس از خرید دستگاه، می‌توانند وامی به همان مبلغ دریافت کنند. بازپرداخت این وام ۶ ماهه و با سود ۲۰ درصد است.

دستگاه کارت‌خوان بدون پرینتر؛ خداحافظی با رسید کاغذی

در حال حاضر، کاربران بلو بیزنس می‌توانند دستگاه کارت‌خوان با پرینتر را از طریق اپلیکیشن سفارش دهند. اما بلو بیزنس به‌زودی مدل جدیدی از دستگاه کارت‌خوان را نیز عرضه می‌کند که برخلاف دستگاه‌های معمول، پرینتر ندارد و رسید کاغذی چاپ نمی‌کند. در این دستگاه، پس از انجام تراکنش، رسید روی نمایشگر نشان داده می‌شود. اگر مشتری بخواهد نسخه‌ای از رسید را دریافت کند، می‌تواند شماره تلفن همراه خود را وارد کند تا رسید برای او پیامک شود. از طرفی، وارد کردن شماره تلفن همراه اجباری نیست و مشتری می‌تواند رسید را فقط روی نمایشگر ببیند.

حذف پرینتر در دستگاه کارت‌خوان جدید بلو بیزنس فقط به ارائه رسید بدون کاغذ محدود نمی‌شود. با این دستگاه، دیگر نیازی به تهیه و تعویض رول کاغذ نیست و فروشنده می‌تواند بدون نگرانی از تمام شدن کاغذ، تراکنش‌های خود را انجام دهد. از طرف دیگر، این دستگاه به دلیل نداشتن پرینتر، کوچک‌تر است و فضای کمتری روی پیشخوان اشغال می‌کند.

این مدل همچنین با حذف رسیدهای کاغذی، به کاهش مصرف کاغذ کمک می‌کند. رسیدهای چاپی که در بسیاری از خریدها تنها برای چند لحظه نگهداری می‌شوند، معمولاً خیلی زود دور انداخته می‌شوند. در دستگاه جدید بلو بیزنس، مشتری می‌تواند رسید را روی نمایشگر مشاهده کند و در صورت نیاز، آن را از طریق پیامک دریافت کند. به این ترتیب، هم امکان دسترسی به اطلاعات تراکنش وجود دارد و هم مصرف کاغذ کمتر می‌شود.

کاهش مصرف کاغذ، گامی برای کمک به محیط‌زیست

کاهش مصرف کاغذ، علاوه بر کم کردن پسماند، می‌تواند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک کند. تولید کاغذ به مصرف آب و انرژی نیاز دارد و در مراحل مختلف آن، انتشار کربن نیز اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، حذف رسیدهای کاغذی در تراکنش‌های روزانه می‌تواند در کنار سایر راهکارهای کاهش مصرف منابع، به کمتر شدن اثرات زیست‌محیطی کمک کند.

از سوی دیگر، استفاده از راهکارهای دیجیتال و کاهش اقلام مصرفی، زمینه را برای حرکت کسب‌وکارها به سمت روش‌های سازگارتر با محیط‌زیست فراهم می‌کند. از این رو، حذف پرینتر و رسید کاغذی می‌تواند گامی در جهت کاهش مصرف منابع و انتشار کربن باشد. همچنین کاهش نیاز به رول کاغذ و حمل‌ونقل آن، می‌تواند به کمتر شدن بخشی از اثرات زیست‌محیطی مرتبط با این اقلام کمک کند.

مشاهده تراکنش‌ها در اپلیکیشن بلو بیزنس

امکانات بلو بیزنس به سفارش دستگاه کارت‌خوان محدود نمی‌شود. کاربران می‌توانند تراکنش‌هایی را که از طریق دستگاه انجام می‌دهند، در اپلیکیشن مشاهده کنند و با استفاده از داشبورد، درآمد روزانه خود را بررسی کنند. این امکان به آن‌ها کمک می‌کند راحت‌تر از وضعیت فروش روزانه خود باخبر شوند و تراکنش‌هایشان را پیگیری کنند.

استفاده از حساب بلو بیزنس در کنار دستگاه کارت‌خوان نیز به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند حساب‌وکتاب کاری خود را از امور شخصی جدا نگه دارند و مدیریت درآمدهای کسب‌وکار را ساده‌تر انجام دهند.

با این امکانات، بلو بیزنس تلاش می‌کند تهیه و استفاده از دستگاه کارت‌خوان را برای صاحبان کسب‌وکار ساده‌تر کند. امکان سفارش آنلاین، مالکیت دستگاه، ارائه وام و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها در اپلیکیشن، بخشی از خدماتی است که برای پاسخ به نیازهای روزمره کسب‌وکارها در نظر گرفته شده است. مدل جدید دستگاه کارت‌خوان نیز با حذف چاپ رسید کاغذی، راه دیگری برای ساده‌تر کردن کار فروشندگان و کاهش مصرف کاغذ فراهم می‌کند.