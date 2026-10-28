به گزارش تابناک؛ مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، با اشاره به هزینه‌بر بودن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: توسعه شبکه ارتباطی به سرمایه‌گذاری مستمر، تأمین تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید نیاز دارد و در بررسی مسائل این صنعت باید شرایط اقتصادی و هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها را نیز در نظر گرفت.

وی افزود: تورم، افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را با چالش‌های اقتصادی همراه می‌کند. از این رو، توجه به شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات برای استمرار توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات اهمیت دارد.

پوردهقان ادامه داد: شبکه ارتباطی از زیرساخت‌های مهم کشور است و حفظ پایداری آن، به‌ویژه در شرایط جنگی و بحرانی، اهمیت ویژه‌ای دارد. برای اینکه شبکه بتواند به نیازهای مردم پاسخ دهد، باید توسعه ظرفیت، نگهداری تجهیزات و ارتقای فناوری به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: فناوری در حوزه ارتباطات با سرعت در حال پیشرفت است و عقب ماندن از روند توسعه فناوری می‌تواند پاسخ‌گویی شبکه به نیازهای آینده را دشوار کند. بنابراین، باید زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی توسعه ارتباطات تصریح کرد: در سیاست‌گذاری این حوزه باید هم نیاز مردم به خدمات باکیفیت و هم هزینه‌های لازم برای توسعه و نگهداری شبکه مورد توجه قرار گیرد تا امکان استمرار سرمایه‌گذاری و بهبود خدمات فراهم شود.