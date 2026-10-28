پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از دانشجویان:

به فرزندان عزیزم؛ تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم

رهبر معظّم انقلاب در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان سراسر کشور که برای معظّم‌له ارسال کرده‌اند، در پیامی فرمودند: نامه‌ای به فرزندان عزیزم؛ تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم عهدیم.
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به فرزندان عزیزم؛ تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب، در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان سراسر کشور که طی ماه‌های اخیر برای معظّم‌له ارسال کرده‌اند، عزم و اراده و احساس مسئولیّت آنان برای ساختن آینده را رشتۀ اتصال «هم‌عهدی» میان رهبری و جوانان دانستند و بر مجهّز شدن به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و تلاش مضاعف برای افزایش قوّت و اقتدار ایران تأکید کردند.

متن پاسخ رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:

باسمه‌تعالی
سلام به فرزندان عزیزم؛

نامه‌های پُرمهرتان را خواندم. از الطاف فراوان شما دانشجویان جوان و پرانگیزه متشکّرم و برای همۀ شما که حقّی بر گردن اینجانب قرار داده‌اید، دعاگویی خاص خواهم داشت.

در نامه‌های شما و بسیاری از جوانان و دانشجویان که این حقیر را مورد لطف و محبّت خود قرار می‌دهند، عزم و اراده و احساس مسئولیّت برای ساختن آینده می‌درخشد.

این میثاق محکم، امانتی گران‌سنگ است که ریشه در مکتب اسلام ناب محمّدی صلی‌الله علیه و آله و سلّم و میراث خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشّریف داشته و رشتۀ اتّصالِ «هم‌عهدی» ما با یکدیگر است.

برای این مقصود، هرچه می‌توانید خودتان را به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السّلام مجهّز کنید و با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان عجّل‌الله تعالی فرجه الشّریف، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قلّه‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی ـ ایرانی هرچه بهتر و سریع‌تر محقّق شود، ان‌شاءالله.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۶/آبان/۱۴۰۵

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