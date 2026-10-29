تردیدها درباره پیام تازه ونس به ایران

نامه ونس برای ازسرگیری مذاکرات با ایران، امیدها به دیپلماسی را زنده کرده اما هشدار ولی نصر درباره تکرار گذشته، تردیدها نسبت به اهداف واشنگتن را افزایش داده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۴۳
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تردیدها درباره پیام تازه ونس به ایران

به گزارش تابناک؛ ولی نصر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مشاور سابق اوباما، معتقد است نامه جی‌دی ونس به محسن رضایی می‌تواند با اهداف سیاسی معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ مرتبط باشد.

اهداف انتخاباتی ونس و تردید تهران نسبت به تکرار سناریوی جنگ

 به گفته نصر، ونس با آگاهی از مخالفت بخش قابل‌توجهی از پایگاه رأی‌دهندگان جنبش «ماگا» با جنگ، تلاش دارد نشان دهد که برای جلوگیری از دور تازه‌ای از درگیری با ایران، تمام توان خود را به کار گرفته است.

 وی با اشاره به تجربه مذاکرات پیشین تأکید کرد: ونس در دور قبلی درباره یک تفاهم‌نامه همکاری مذاکره کرد، اما یک روز بعد مارکو روبیو مسئول اجرای آن شد و تنها دو هفته بعد، جنگ از سر گرفته شد.

مشاور سابق اوباما هشدار داد که با توجه به این سابقه، تهران احتمالاً به پیشنهاد تازه واشنگتن با تردید نگاه می‌کند و نگران تکرار همان سناریوی گذشته خواهد بود.

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