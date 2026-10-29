قیمت طلا و سکه امروز ۷ آبان/ هشدار قرمز در بازار سکه !

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، شاهد یک پدیده متناقض بود به طوری که قیمت جهانی طلا صعود کرد و طلای ۱۸ عیار را به دنبال خود کشاند، اما بازار سکه با یک ریزش قیمتی مواجه شد که این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سکه دیگر از قیمت جهانی طلا پیروی نمی‌کند و در حال تجربه یک اصلاح قیمتی شدید است.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز به ۲۶,۲۹۴,۰۰۰ تومان رسید و کاهش جزئی داشت همچنین اونس جهانی روز گذشته ۴,۰۵۱دلار بود که امروز به ۴,۰۶۰ دلار رسید و صعودی شد.

قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۷,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۶۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان رسید و کاهش جزیی داشت همچنین قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که ۲۵۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان شد که کاهش ۶۰,۰۰۰تومانی را داشت.

قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۱,۰۱۰,۰۰۰ بود درحالی که امروز به ۱۴۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان رسید و ۷۴۰,۰۰۰ تومان ریزش کرد همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان شد و ۲۶۰,۰۰۰تومان ارزان تر شد .

اما نکته مهم در بازار امروز این بود که قیمت اونس جهانی طلا رشد کرد و به ۴۰۶۰ دلار رسید، اما قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۱۱ هزار تومان کاهش یافت که ناشی از قیمت ارز در ساعات ابتدایی امروز بود که کاهشی شد بنابراین رشد قیمت جهانی طلا را خنثی کرده و باعث ارزان‌تر شدن طلا در بازار داخلی شد.

همچنین بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل رسیدن اونس به محدوده ۴۰۶۰ دلار، اقدام به فروش کرده‌اند تا سود خود را ذخیره کنند که سقوط همگانی سکه‌ها از امامی تا ربع سکه برخلاف طلا که کاهش جزئی داشت، تمام انواع سکه‌ها مسیر نزولی را در پیش گرفتند.

اما بیشترین ضربه را نیم سکه با کاهش ۷۴۰ هزار تومانی داشت و این ریزش همگانی در بازار سکه احتمال ترکیدن حباب سکه را نوید می دهد درحالی که قیمت سکه در روزهای گذشته بسیار بالاتر از ارزش واقعی طلا بود و اکنون بازار در حال بازگشت به تعادل است.

البته خریداران با مشاهده روند نزولی، خرید خود را متوقف کرده‌اند و این موضوع باعث فشار فروش و کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است.

اما برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدت هستند، طلای آب‌شده یا صندوق‌های طلا به دلیل پیوند مستقیم با اونس جهانی دارند و ریسک کمتری نسبت به سکه دارند توصیه می شود همچنین در مورد سکه، تا زمانی که کف قیمتی جدید مشخص نشود و روند نزولی متوقف نگردد، خرید عجولانه توصیه نمی‌شود.