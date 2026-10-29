وضعیت ترافیکی راه‌های مازندران

در حال حاضر تردد در راه‌های مازندران برقرار است، اما در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله با ترافیک سنگین مواجه هستیم.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۷۷
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وضعیت ترافیکی راه‌های مازندران

به گزارش تابناک؛ سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور کندوان خبر داد.

علی صادقی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در راه‌های مازندران در هر دو مسیر رفت و برگشت برقرار است، اما در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر در هر دو مسیر عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی در عبور و مرور این محورها گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت جوی راه‌های استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.
منبع: مهر

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