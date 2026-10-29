قالیباف: پیشرفت فقط با پذیرش ۷ شرط ممکن است

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: شرایط ایران بارها و به‌طور شفاف به میانجی‌ها اعلام شده است. رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد. پیشرفت تنها زمانی حاصل خواهد شد که هفت شرط ایران مورد پذیرش قرار گیرد.

