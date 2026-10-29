قالیباف: پیشرفت فقط با پذیرش ۷ شرط ممکن است

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: رویکرد چماق و هویج هیچ تاثیری بر ایران ندارد؛ هر پیشرفتی تنها با پذیرش هفت شرط ایران حاصل خواهد شد
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۹۵
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قالیباف: پیشرفت فقط با پذیرش ۷ شرط ممکن است

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت:  شرایط ایران بارها و به‌طور شفاف به میانجی‌ها اعلام شده است. رویکرد «چماق و هویج» هیچ تأثیری بر ایران ندارد. پیشرفت تنها زمانی حاصل خواهد شد که هفت شرط ایران مورد پذیرش قرار گیرد.
 

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برچسب ها
محمدباقر قالیبافرئیس مجلس شورای اسلامیچماق و هویجشروط هفت گانه
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