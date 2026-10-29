به گزارش تابناک؛ عباس عابدی اظهار کرد: بامداد پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور داران به اصفهان، نرسیده به مسجد ورپشت در شهرستان تیران، به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۳:۴۵ بامداد رخ داد و در پی آن پنج مرد مصدوم شدند. برای امدادرسانی به مصدومان، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند و این حادثه فوتی نداشت.

واژگونی مینی‌بوس سرویس کارکنان در محور شاهین‌شهر

عابدی در ادامه از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه مورچه‌خورت در بزرگراه معلم خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۳۷ روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، پس از پل گز در مسیر شاهین‌شهر رخ داد.

وی با اشاره به اعزام سه تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه افزود: در این واژگونی هفت مرد در بازه سنی ۳۰ تا ۵۳ سال مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، در مجموع دو حادثه واژگونی پراید و مینی‌بوس در شهرستان تیران و محور شاهین‌شهر، ۱۲ نفر مصدوم شدند.

منبع: مهر