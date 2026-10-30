به گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تجمع‌های او در این دو ایالت، که به‌طور سنتی جمهوری‌خواه هستند، تنها یک روز پیش لغو شده بود.

این تازه‌ترین اتفاق در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی میان‌دوره‌ای آمریکا که به‌شدت با مناقشه همراه بوده، به شمار می‌رود. نامزدهای جمهوری‌خواه در آستانه رأی‌گیری روز سه‌شنبه برای حفظ برتری خود در شماری از ایالت‌های قرمز با دشواری روبه‌رو هستند و دولت ترامپ نیز برای کسب برتری ساختاری به دادگاه‌ها روی آورده است.

وزارت دادگستری آمریکا دامنه تحقیقات خود درباره انتخابات در کالیفرنیا را گسترش داده و با صدور احضاریه از سوی هیئت منصفه فدرال، مقام‌های محلی برگزارکننده انتخابات را فراخوانده است. این اقدام در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای اثبات ادعاهای بی‌اساسی صورت می‌گیرد که بر اساس آن‌ها، نام هزاران فرد غیرشهروند در فهرست رای‌دهندگان این ایالت ثبت شده است.

اتحادیه نماینده کارکنان انتخاباتی کالیفرنیا در واکنش به این احضاریه‌ها شکایتی مطرح کرده و وزارت دادگستری را به «تهدیدهای بی‌سابقه و غیرقانونی» متهم کرده است؛ تهدیدهایی که به گفته این اتحادیه، «خطر مداخله در روند قانونی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ و شمارش آرا را به همراه دارد».

در آلاسکا نیز وزارت دادگستری روز پنجشنبه ده‌ها احضاریه مرتبط با طرح دموکرات‌ها برای افزایش تعداد نامزدهای حاضر در برگه رای در رقابت نزدیک سنا صادر کرد؛ اقدامی که می‌تواند در تعیین کنترل این مجلس نقش داشته باشد.

گفتنی است، پیش از این اعلام شده بود دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا چندین برنامه از پیش تعیین‌شده خود در سه ایالت را در روزهای پایانی کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای لغو کرد.

ترامپ: حالم کاملا خوب است

ترامپ روز پنجشنبه، پس از شرکت در کارزار انتخاباتی «دارلین گراهام» نامزد سنای آمریکا در شهر راک‌هیل ایالت کارولینای جنوبی، در واکنش به پرسش خبرنگار رویترز درباره احساسش پس از هفته‌ها گردهمایی انتخاباتی و اینکه آیا از سفرهای مکرر خسته شده است، با تندی پاسخ داد.

ترامپ ۸۰ ساله گفت: «دو هفته است که مرا دنبال می‌کنی. حالم کاملا خوب است.»

نشست‌های انتخاباتی ونس لغو شد

چند ساعت بعد در همان روز، ونس نشست خبری روز جمعه خود در شهر سنت‌کلود ایالت مینه‌سوتا را که قرار بود درباره طرح دولت برای «مبارزه با تقلب» برگزار شود، لغو کرد؛ هرچند دلیل این تصمیم هنوز مشخص نیست.

ونس که ریاست کارگروه کاخ سفید برای مبارزه با تقلب را بر عهده دارد، قرار بود به همراه دیگر اعضای این کارگروه درباره تلاش‌های دولت در چارچوب طرح «مبارزه با تقلب» اطلاع‌رسانی کند.

لغو این برنامه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که میزان محبوبیت ترامپ در پی افزایش نارضایتی‌ها از قیمت بالای بنزین و تداوم جنگ با ایران، به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده است.

بازارهای پیش‌بینی، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره و در نتیجه کسب اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا را محتمل‌تر می‌دانند. میانگین نظرسنجی‌های سراسری شبکه ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد ۵۲ درصد از آمریکایی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی خواهان کنترل کنگره به دست دموکرات‌ها هستند؛ در حالی که ۴۳ درصد از کنترل جمهوری‌خواهان حمایت می‌کنند.

با این حال، ترامپ همچنان قرار است روز جمعه در شهر دیتونا بیچ ایالت فلوریدا گردهمایی انتخاباتی برگزار کند. تاکنون هیچ برنامه‌ای برای روز دوشنبه - آخرین روز کارزار انتخاباتی - اعلام نشده است.