هشدار سازمان سنجش به داوطلبان آزمون دکتری

به گزارش تابناک؛ دکتر علیرضا کریمیان، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ثبت‌نام آزمون دکتری منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org تا ساعت ۲۴ امشب انجام خواهد شد. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت‌ نماید.

ثبت‌نام بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری

وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری ۱۵۰۶ افزود: متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازۀ شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند.

محدودیت شرکت مجدد برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه

وی ادامه داد: این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسۀ آموزش عالی محل قبولی انصراف قطعی دهند. همچنین همۀ پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۶، از دانشگاه یا موسسۀ آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشتۀ جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشتۀ قبولی قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آزمون دکتری جهت ورود به رشته های دوره های روزانه، روزانه- غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۶ نیز همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقه‌مندان به تحصیل در این دانشگاه، لازم است در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

منبع: ایسنا