فروش آب مقطر به جای داروی ۵۰۰ میلیون تومانی!

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو از فروش دارویی ۱۵۰ میلیون تومانی با محتویات جایگزین‌شده با آب مقطر در بازار غیررسمی خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۱۷
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فروش آب مقطر به جای داروی ۵۰۰ میلیون تومانی!

به گزارش تابناک؛ دکتر سعید مهرزادی با هشدار نسبت به عرضه داروهای تقلبی در فضای مجازی و بازار غیررسمی گفت: در بررسی‌های انجام‌ شده، اندازه، شکل ظاهری و سایر مشخصات ویال با نمونه اصلی مقایسه و مشخص شد ویال موردنظر متعلق به داروی دیگری بوده است. این ویال پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی موردنظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود.

پشت برچسب داروی گران‌قیمت چه چیزی پنهان بود؟

وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت این دارو در شبکه رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: قیمت این دارو در شبکه رسمی و با ارز دولتی حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که تهیه آن از بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر خطرات خرید دارو از منابع غیرمجاز افزود: شباهت ظاهری دارو به نمونه اصلی، به‌تنهایی نشانه اصالت آن نیست و حتی ممکن است ویالی با برچسب داروی اصلی، حاوی ماده‌ای کاملا متفاوت باشد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، مهرزادی در پایان هشدار داد: خرید دارو از فضای مجازی و بازار غیررسمی، علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین، می‌تواند سلامت بیمار و عزیزان او را به خطر اندازد؛ بنابراین، دارو باید از مسیرهای رسمی و مجاز تهیه شود.

با توجه به شرایط معیشتی مردم و به ویژه خانواده های دارای بیماران خاص و صعب العلاج، این خبر هم از جهت قیمت عجیب و غریب اصل دارو و هم از جهت فروش تقلبی آن در بازار نیاز به تامل دارد.

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فروش داروآب مقطربازار غیررسمی
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