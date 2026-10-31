به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، وقتی صحبت از این است که احکام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر بازدارنده نبوده و کمیته‌های قضایی فدراسیون به جای رسیدگی اصولی به تخلفات تبدیل به ماشین چاپ پول تبدیل شده‌اند که به بالا رفتن درآمدهای فوتبال کمک می‌کنند، نتیجه‌اش را می‌توان به خوبی در این روزها مشاهده کرد. ادامه حواشی دیدار ملوان و تراکتور از فوتبال به سایر رشته‌ها کشیده شده و طبیعی است که ادامه این روند، با معضلاتی اساسی همراه باشد.

پیش از این تابناک در گزارشی با عنوان «دندان تیز فدراسیون فوتبال با پیش‌بینی درآمد ۷۰ میلیاردی از احکام انضباطی» به نقش کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال در پیش‌بینی درآمدهای فدراسیون فوتبال اشاره کرده بود. اینکه باتوجه به تعیین اهداف مالی برای نقش درآمدزایی این کمیته‌ها، صدور احکام تحت تأثیر درآمدزایی است و به همین دلیل نقش بازدارندگی احکام انضباطی نادیده گرفته می‌شود.

جریمه‌های میلیاردی به جای احکام بازدارنده

به طور مثال وقتی کمیته انضباطی به دلیل تخلف تماشاگران، یک باشگاه را با جریمه سنگین و میلیاردی محکوم می‌کند، دیگر خبری از احکام معنوی بازدارنده نیست و تماشاگران به رفتارهای غلط خود ادامه می‌دهند. یا اگر بازیکن، مربی یا مسئولی تخلف می‌کند و به جای محرومیت سنگین، جریمه مالی سنگین می‌شود که هیچ کدام از این جرایم هم از جیب پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که اصلاح رفتاری صورت نمی‌گیرد. جالب اینکه حتی این جرایم توسط باشگاه‌ها هم پرداخت نمی‌شود و فدراسیون از محل درآمدهای سازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی، سهم باشگاه‌ها را برمی‌دارد.

این شاید مقدمه‌ای کوتاه باشد بابت اتفاقاتی که این روزهای در حال رخ دادن است. هیچکس منکر رفتارهای و شعارهای اشتباه در برخی ورزشگاه‌ها نیست. شعارهایی که گاهی با توهین‌های شخصی و گاهی هم با توهین‌های قومی همراه بوده که نتیجه آن بیشتر شدن تنفر و دامن زدن به حواشی است. فرقی هم نداشته و این قبیل توهین‌ها در همه شهرها و ورزشگاه‌ها رقم خورده است. یک روز علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده در تهران توهین شنیده‌اند و روز دیگر کریم باقری و امید عالیشاه در تبریز. یک روز شعارها در یزد تند بوده و روز دیگر در اصفهان و انزلی.

​​​​در سال‌های اخیر توهین‌های قومی هم کم نبوده؛ شاید ریشه این توهین‌ها به روزهایی برگردد که شوخی یا جوک‌های طنز نسبت به اقوام مختلف ایرانی ساخته می‌شد و هیچ جامعه‌شناسی ریشه این اتفاق را ندید و هشدار نداد یا آنها که باید هشدارها را نادیده و نشنیده گرفتند. با این حال توهین‌های قومی به اقوام مختلف ایرانی به ورزشگاه‌ها کشیده شده و گاهی تندی آنها به قدری‌ست که برخی پا را فراتر گذاشته و شعارهای ضد ایرانی سر می‌دهند.

در دیدار اخیر ملوان بندرانزلی و تراکتور که قرار بود از سری دیدارهای هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شود، جنجالی رخ داد که ثمره آن خروج تراکتوری‌ها از زمین و سپس ترک ورزشگاه بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم در رأی صادره، تراکتور را ۳ بر صفر بازنده اعلام کرد و در ادامه این رأی، ملوان هم به کسر ۲ امتیاز محکوم شد تا احتمالاً هر دو سمت ماجرا راضی باشند یا حداقل میزان نارضایتی آنها را کم کند.

سر دادن شعارهای قومی در فوتسال و والیبال

با این حال، پس لرزه‌های دیدار ملوان و تراکتور همچنان ادامه دارد. اگرچه ریشه این حواشی فقط مربوط به این بازی نبوده و سال‌هاست که ورزشگاه‌های فوتبال در ایران درگیر تنش، شعارهای زننده، توهین‌های شخصی و قومی شده و این روند هر سال بدتر می‌شود. بارها در تهران یا یزد و اصفهان توهین‌های قومی علیه مردم آذربایجان صورت گرفته که فدراسیون فوتبال برخورد لازم را نداشته است، حالا اما ماجرا به سایر رشته‌های ورزشی کشیده شده و عده‌ای از تماشاگران در تبریز، به سالن فوتسال و والیبال رفته‌اند و شعارهای تفرقه‌انگیز سر می‌دهند.

پیش از این هم سابقه داشته که عده‌ای خود را در میان تماشاگران تیم تراکتور جا می‌دادند و در ورزشگاه‌ها در تبریز یا دیگر شهرها، شعارهای ضد ایرانی و ساختارشکن سر می‌دادند. فارغ از شعارهای قومی و حتی نژادی، این شعارها جدایی طلبانه و ضد سرزمینی بود که درباره تمامیت ارضی ایران و خلیج همیشه فارس بوده است. شعارهایی که در انزلی هم به شکل دیگری سر داده شد که گفته می‌شود شروع تنش روی سکوها بود.

تکرار شعارهای قومی بازهم در تبریز

حالا اما شعارهایی که در سالن‌های فوتسال و والیبال سر داده شده، آیا تلاشی است که نشان داده شود در دیدار لغو شده ملوان و تراکتور، تماشاگران میزبان مقصر ماجرا بودند؟ شعارهایی که در دیدار سال قبل تراکتور و ملوان در تبریز هم سر داده شده بود و توهین قومی محسوب می‌شد، اما محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور انگار شعارهایی که در ورزشگاه خانگی این تیم علیه اهالی انزلی سر داده شده بود را نشنید و ریشه این تفرقه را ندید که تیمش را از زمین بیرون کشید تا شعله‌های آتش جنجال بالا برود.

واگذاری چند ساعته تراکتور بدون احراز اهلیت

شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی و ایران افراد دلسوز و متمول کم ندارد. افرادی که شاید بتوانند تراکتور را به روزهای دوست داشتنی‌تری که داشت بازگردانند و سکوها ملتهب نباشد. تیمی که به گفته یک نماینده سابق مجلس در چند ساعت و بدون درنظر گرفتن بسیاری از مسائل تقدیم محمدرضا زنوزی شده و انگار حساسیت لازم وجود نداشته است. حساسیتی که در قبال واگذاری استقلال و پرسپولیس وجود داشت و افرادی که به صورت شخصی قصد خرید این دو باشگاه را داشتند، باید اهلیت‌شان احراز می‌شد، اما در قبال تراکتور پروسه واگذاری چند ساعته رخ داد.