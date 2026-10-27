مالک تراکتور با احدی شوخی ندارد؛

کناره‌گیری تراکتور از لیگ برتر؛ تهدید زنوزی، عملی می‌شود؟

محمدرضا زنوزی تهدید کرده بود که اگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدار لغو شده تراکتور مقابل ملوان را ۳ بر صفر به سود حریف اعلام کند، از لیگ کناره‌گیری خواهد کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۳۷
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کناره‌گیری تراکتور از لیگ برتر؛ تهدید زنوزی، عملی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که براساس آن «ملوان پیروز بازی جنجالی با کسر امتیاز و تراکتور نقره داغ شد» اما این فقط یک رأی ساده نیست و احتمالاً باید منتظر تبعات بعدی هم باشیم.

در وهله اول، این پرسش مطرح شده است که کسر امتیاز از ملوان با کدام یک از معیارهای انضباطی و آیین‌نامه‌ای همخوانی دارد؟ از آنجایی که تیمی که ترک زمین کرده و منجر به لغو بازی شده است، تراکتور بوده حالا این پرسش مطرح است که چرا ملون هم باید به شکلی تنبیه شود که انگار دو طرف راضی باشند. در اصل فدراسیون فوتبال ۳ امتیاز انضباطی را به ملوان داده، اما ۲ امتیاز آن را پس گرفته است.

اعتراض تراکتور و اتهام مهندسی رأی به فدراسیون

در این میان اما محمد حسن‌نژاد، سخنگوی هیئت مدیره باشگاه تراکتور اعلام کرده است: «رأی صادره کاملاً بی‌عدالتی است. وقتی ما را ۳ بر صفر بازنده و از آن طرف هم دو امتیاز از ملوان کم می‌کنند، یعنی عملاً یک امتیاز به ملوان داده‌اند. این هم یک مهندسی است. با این کار فدراسیون به رقبای ما هم حال داده است. ملوان که در کورس قهرمانی نبود و برایش فرقی نمی‌کند یک پله بالاتر یا پایین‌تر باشد! قطعاً به کمیته استیناف و هر نهاد دیگری اعتراض خواهیم کرد.»

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مهم‌تر از صحبت‌های سخنگوی باشگاه تبریزی، موضع‌گیری محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور در فاصله کوتاه پس از لغو بازی بود. متهم ردیف اول لغو این مسابقه که به بازیکنانش اجازه نداده بود به بازی برگردند و در ادامه آنها را مجبور کرد که ورزشگاه را ترک کنند، فدراسیون فوتبال را برای صدور رأی تهدید کرده بود.

زنوزی پس از لغو دیدار تیمش مقابل ملوان که قرار بود در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی برگزار شود، اعلام کرد: «اگر بازی را ۳ بر صفر به ضرر تراکتور کنند، حتماً از لیگ برتر انصراف خواهیم داد. در این باره با احدی شوخی نداریم.»

زنوزی تهدیدش را عملی می‌کند؟

حالا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را صادر کرده و تراکتور هم ۳ بر صفر بازنده اعلام شده است. با این وجود هنوز موضع باشگاه تراکتور به طور واضح اعلام نشده که آیا آنها به حضور در لیگ ادامه خواهند داد یا قرار است که باتوجه به تهدید زنوزی، از لیگ کناره‌گیری کنند.

مالک باشگاه تراکتور در این زمینه گفته بود که با احدی شوخی ندارد و حالا پس از ۳ بر صفر شدن نتیجه بازی، اگر بخواهد تهدید خود را عملی کند، تیم تبریزی دیگر به حضور در لیگ برتر ادامه نمی‌دهد.

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برچسب ها
تراکتورملوانمحمدرضا زنوزیلیگ برترفدراسیون فوتبال
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نظرات
تتاااات -> 1405/08/05
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اره انشالله

ع -> 1405/08/05
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چرا امتیاز از ملوان کم شده باید دو امتیاز هم از تراکتور کم بشه

عسگر -> 1405/08/05
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عادلانه ترین رای این بود که بجای تنبیه تراکتور و ملوان از پیروزی و استقلال امتیاز کسر کنند چون بانی فحاشی و اوباش گری در فوتبال ایران طرفداران این دو تیم تهرانی هستند

بهنام -> 1405/08/05
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مملکت طوری شده که یک مفسد اقاصادی قومیت گرا وابسه به کشورهای خارجی برای از زیر فشار خارج کردن ارباباش در داستان حجاب در جمهوری باکو میاد و در ایران اغتشاش ذهنی ایجاد میکنه.

نکته بین -> 1405/08/05
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تابی به تو چی میرسه؟! اینقدر بیخود گلو پاره می کنی؟:)

ابراهیم -> 1405/08/05
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ما بچه بودیم به طرف هم بازی ضعیف امتیاز می دادیم خودمون که بازی با حالتر بشه حالا هم قوی ها به ضعیفا امتیاز می دن بدون بازی یاشاسین تراختور😂

تو -> 1405/08/05
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واقعا بی شرمانه توهین می‌کنند بعد رای علیه ما صادر میشه اتفاقات بدی می افته

رضایی -> 1405/08/05
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جناب بهنام معلومه فشار روت زیاده لااقل جملاتتو درست تایپ کن

فرشید -> 1405/08/05
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اینجا جای مماشات نیست که هر کی هر کاری بخواد بکنه

قادر تمجید -> 1405/08/05
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بهنام -> 1405-08-05 17:47:14.19703

مملکت طوری شده که یک مفسد اقاصادی قومیت گرا وابسه ...

میشه اینقدر همه چیز رو سیاسی نکنید.حرف مفت زدن راحته.اثباتش کنید اگه راست میگید.

Niknam -> 1405/08/05
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قانونیش اینه که بازی ۳ هیچ به نفع ملوال بشه، چون تراکتور زمین بازی رو ترک کرده، از اون طرف تیم ملوان هم حداقل یک نیم فصل از حضور تماشاگر در زمین خودش محروم بشه، تا بلکه یه تلنگری بشه بر علیه اوباش های تماشاگرنما

حمید کلباسی -> 1405/08/05
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آئینه چو نقش تو بنمود راست ؛ خود شکن ، آئینه شکستن خطاست

م -> 1405/08/05
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تیمی که زنوزی همه کاره اش باشه همون بهتر که توو لیگ نباشه. جز فحاشی به بقیه ایران و طلبکار بودن از همه چی بلدن؟

عماد -> 1405/08/05
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آقای زنوزی باید دستگیر و تحت بازجویی قرار بگیره، شک نکنید که به عوامل بیگانه وابسته است، متاسفانه تیم تراکتور ابزاری شده برای ضربه زدن به ایران

یک فرزند شهید -> 1405/08/05
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برای حفظ آرامش و وحدت باید این بازی در انزلی دوباره تکرار بشه البته بدون تماشاگر...فراموش نشه این بازی یک بازی برگشتی هم داره و ایجاد نفاق و حس کینه و استمرار نفرت حاصل این رای عجیب خواهد بود !!

حمید -> 1405/08/06
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بهتر ، بذار شرشون از سر لیگ برتر و کل فوتبال ایران کم بشه

کاوه -> 1405/08/06
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زنوزی نه از قوتبال سردرمیاره و نه اضلا براش مهمه فقط داره چیزی که بهش گفتن رو انجام میده

ناشناس -> 1405/08/06
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تراکتور برای احقاق حق باید به مجامع بین امللی فوتبال یعنی فیفا رجوع کند. قرار نیست در فوتبال ایران حق مردم آذربایجان و تراکتور صیانت شود.

امین بدیعی -> 1405/08/05
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محکم جلوی هوچیگرها بایستید ملت با شماست ! منافع اقتصادی جناب زنوزی از باشگاه و رانت هایی که دریافت می کند اینقدر هست که اگر دو بازی دیگر را هم 3 هیچ بازنده اشان کنید باز هم جیگر خارج شدن از لیگ را ندارند !

جهان -> 1405/08/05
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اولا ایشان چراباید خودسرانه تیم راازمبن خارج کند آنهم بدون نظر برگزار کننده بازی ضمنا ایشان چراباید ازاحساسات و علاقمندی مردم عزیز تبریز نسبت به تیم شهرخود سواستفاده کند ضمنا کسی که تیم داری می کند باید بداند بدون دلیل ترک زمین به نفع تیم مقابل تمام خواهد شد واین تیم از قاعده مستثنی نیست ولی عجیب اینجاست که چرا دو۲امتیاز ازملوان کسرشده است

سهیلا ایران زاد -> 1405/08/05
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سربلندی شما، از سر به زیری‌های ماست. از شعور کم، جسورید و جسارت می‌کنید. در توهم، خویش را شیری تجسم می‌کنید، از نجابت‌های ما، احساس قدرت می‌کنید...

بوشهر -> 1405/08/05
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بهترین اقدام تیم فوتبال تراکتور در تقابل با تیم ملوان انجام دادن و برنده واقعی در فرهنگ و ارزش هاست. و جا داره با تایید جامعه همراه بشه...! و خروج از لیگ نقطه مقابل ارزش هاست. امیدوارم زنوزی اندیشه ی بهتر و برتر اختیار کنن

رویا -> 1405/08/05
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به نظر من تراکتور برنده هست همین که شرافت داشت همین که غرور مردم آذربایجان حفظ کرد گرچه دشمنان به آذربایجان توهین کردند چه انتظاری داشتند مثل خیار می نشستند بازی می کردند

ثابت -> 1405/08/06
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بهنام -> 1405-08-05 17:47:14.19703

مملکت طوری شده که یک مفسد اقاصادی قومیت گرا وابسه ...

بهنام عزیز با اختلاف زیاد درست ترین نظر رو دادید و مشکل اینه هیچ کدوم از نهاد های نظارتی ورود نمی کنند مگه میشه پرچم دو تا کشور دیگه بیاد تو ورزشگاه، بدترین شعار های جدای طلبانه ممکن رو تو استادیوم بدن ، از شمال تو جنوب کشور رو به تمسخر بگیرند و با کمال وقاحت اسم خلیج همیشه فارس رو چیز دیگه بگن و باز در نهایت طلبکار باشند

آراز -> 1405/08/06
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بعضی از پیروزی چیا این آرزو رو به گور خواهند برد ،با آمدن تراکتور و وار به لیگ برتر دوران جام بگیری از داوران برای پیروزی تمام شده

محمد -> 1405/08/06
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به مظرم کاش از لیگ برتر بره و کلا دیگه تیمی از اونجا تو لیگ برتر نداشته باشیم

عادل -> 1405/08/06
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کسی که خود را بالاتر از قانون میداند باید مجازات و از فعالیت در این لیگ حذف شود. در این اوضاع بد کشور فقط مانده به افراط‌یها اجازه تبدیل میادین ورزشی به محل تسویه حساب شخصی بدهید . مشکل تیم تراکتور نیست ، مشکل اینه که در مسجد رو نباید بخاطر یکنفر که نماز نمیخونه بست.

ناشناس -> 1405/08/06
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بهتر هم آرامش به لیگ بر میگرده و دیگه کسی هم تو استادیوم شعاد جدای طلبانه سر نمیده. واقعا نمیدونم دنبال چی هستن ی روز با پرچم ترکیه و آذربایجان میان ی روز میگن به زبان مادری تو مدارس تدریس بشه . آقا کشور زبان رسمی داره پرچم داره

احمد -> 1405/08/06
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تراکتور باید به فیفا شکایت کند

اهورامزدا -> 1405/08/06
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بهنام -> 1405-08-05 17:47:14.19703

مملکت طوری شده که یک مفسد اقاصادی قومیت گرا وابسه ...

با این ذهن تخیل گرا نویسنده خوبی میشی برای فیلم‌های هندی... همین فردی که اینجوری بهش میتوپید نصف ناوگان هوایی کشور رو بر دوش می کشه حسادت رو بذارید کنار قرار بر خدمت به ایران باشه ایشان جزو برترین هاست

ستارگان ناشناس -> 1405/08/05
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تشکر از آقای زنوزی که نذاشت تیم بازی کنه در انزلی و طرفداران تراکتور سازی خواستار انصراف از لیگ دولتی هستند. شکایت از ملوان و پیروزی را به فیفا ببرید تا این دو تیم رو بفرستن به لیگ ۲. انصراف در لیگی که دولتی هست یعنی پول نفت این مردم رو میریزن تو جیب امثال پیروزی و استقلال همون بهتر که توی این لیگ نباشیم دور هم پول نفت این مردم رو بالا بکشن.

اسی -> 1405/08/05
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تراکتور زمین را ترک کرده ,در تمام دنیا نتیجه سه هیچ میشود .اگر تیمی هر گونه مشکلی دارد بعد از بازی می‌تواند درخواست رسیدگی کند نه اینکه سرخود بازی را لغو کند.

هادی -> 1405/08/05
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زنوزی اگربه تهدیدش عمل کرده تراکتور را ازلیگ بیرون بکشد خدمت بسیاربزرگی به مملکت وایجاد آرامش برای مردم کرده است

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