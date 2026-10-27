به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که براساس آن «ملوان پیروز بازی جنجالی با کسر امتیاز و تراکتور نقره داغ شد» اما این فقط یک رأی ساده نیست و احتمالاً باید منتظر تبعات بعدی هم باشیم.

در وهله اول، این پرسش مطرح شده است که کسر امتیاز از ملوان با کدام یک از معیارهای انضباطی و آیین‌نامه‌ای همخوانی دارد؟ از آنجایی که تیمی که ترک زمین کرده و منجر به لغو بازی شده است، تراکتور بوده حالا این پرسش مطرح است که چرا ملون هم باید به شکلی تنبیه شود که انگار دو طرف راضی باشند. در اصل فدراسیون فوتبال ۳ امتیاز انضباطی را به ملوان داده، اما ۲ امتیاز آن را پس گرفته است.

اعتراض تراکتور و اتهام مهندسی رأی به فدراسیون

در این میان اما محمد حسن‌نژاد، سخنگوی هیئت مدیره باشگاه تراکتور اعلام کرده است: «رأی صادره کاملاً بی‌عدالتی است. وقتی ما را ۳ بر صفر بازنده و از آن طرف هم دو امتیاز از ملوان کم می‌کنند، یعنی عملاً یک امتیاز به ملوان داده‌اند. این هم یک مهندسی است. با این کار فدراسیون به رقبای ما هم حال داده است. ملوان که در کورس قهرمانی نبود و برایش فرقی نمی‌کند یک پله بالاتر یا پایین‌تر باشد! قطعاً به کمیته استیناف و هر نهاد دیگری اعتراض خواهیم کرد.»

مهم‌تر از صحبت‌های سخنگوی باشگاه تبریزی، موضع‌گیری محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور در فاصله کوتاه پس از لغو بازی بود. متهم ردیف اول لغو این مسابقه که به بازیکنانش اجازه نداده بود به بازی برگردند و در ادامه آنها را مجبور کرد که ورزشگاه را ترک کنند، فدراسیون فوتبال را برای صدور رأی تهدید کرده بود.

زنوزی پس از لغو دیدار تیمش مقابل ملوان که قرار بود در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی برگزار شود، اعلام کرد: «اگر بازی را ۳ بر صفر به ضرر تراکتور کنند، حتماً از لیگ برتر انصراف خواهیم داد. در این باره با احدی شوخی نداریم.»

زنوزی تهدیدش را عملی می‌کند؟

حالا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را صادر کرده و تراکتور هم ۳ بر صفر بازنده اعلام شده است. با این وجود هنوز موضع باشگاه تراکتور به طور واضح اعلام نشده که آیا آنها به حضور در لیگ ادامه خواهند داد یا قرار است که باتوجه به تهدید زنوزی، از لیگ کناره‌گیری کنند.

مالک باشگاه تراکتور در این زمینه گفته بود که با احدی شوخی ندارد و حالا پس از ۳ بر صفر شدن نتیجه بازی، اگر بخواهد تهدید خود را عملی کند، تیم تبریزی دیگر به حضور در لیگ برتر ادامه نمی‌دهد.