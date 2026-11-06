به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، عادت، فرض و بی‌توجهی به جزئیات کوچک طراحی، باعث می‌شود میلیون‌ها نفر سال‌ها از وسایل معمولی به شیوه‌ای نادرست استفاده کنند؛ شیوه‌ای که گاهی کارایی را کاهش می‌دهد، محصول را زودتر فرسوده می‌کند یا حتی کیفیت تجربه را پایین می‌آورد.

ایرپاد

نمونه تازه و پرمخاطب این پدیده، ایرپاد است. بسیاری افراد ساقهٔ هدفون را به سمت پایین یا بدون چرخش مناسب در گوش قرار می‌دهند. در حالی که راهنمای رسمی اپل تأکید دارد هدفون را به‌آرامی در گوش قرار دهید و سپس ساقه را به سمت صورت بچرخانید تا در بهترین زاویه قرار بگیرد.

این چرخش کوچک، ثبات، راحتی و حتی کیفیت صدا را بهبود می‌بخشد. با این حال، عادت غالب همچنان روش اشتباه است.

این فقط یک نمونه است. فهرست اشتباهات مشابه، طولانی و مستند است:

فویل آلومینیومی و سلفون

فویل آلومینیومی و سلفون معمولاً بدون استفاده از دو زبانهٔ کوچک دو سر جعبه باز می‌شوند. این زبانه‌ها باید به داخل فشار داده شوند تا رول در جای خود قفل شود و دیگر بیرون نیفتد یا به هم نچسبد. پوست کردن موز از سمت دم (اتصال به خوشه) رایج است، اما روش تمیزتر و کمتر آسیب‌زننده، فشار دادن نوک پایین و باز کردن پوست از همان‌جاست؛ روشی که میمون‌ها هم به‌طور غریزی انجام می‌دهند. ریختن شیر یا آبمیوه از کارتن نیز اغلب با دهانهٔ نزدیک به لیوان انجام می‌شود و نتیجه پاشیدن مایع است. قرار دادن دهانه در دورترین نقطه، جریان را کنترل‌شده‌تر می‌کند.

گیره‌های مو، ریمیکس و گوش‌پاک‌کن

گیره‌های مو (bobby pin) معمولاً با سمت موج‌دار به بیرون گذاشته می‌شوند، در حالی که سمت موج‌دار باید روی پوست سر قرار بگیرد تا گیره‌ها بهتر قفل شوند. ریمل را بسیاری با حرکت مکرر برس به داخل و خارج بطری برمی‌دارند؛ کاری که هوا را وارد می‌کند و محصول را زودتر خشک و گلوله می‌سازد. کاغذ توالت طبق پتنت ۱۸۹۱ مخترع رول‌های سوراخ‌دار باید از بالا بیاید (over)، نه از پایین. سوراخ وسط قاشق پاستا فقط برای آبکش کردن نیست؛ اندازهٔ آن تقریباً معادل یک وعدهٔ خشک اسپاگتی است. خمیردندان هم اغلب بیش از اندازه استفاده می‌شود؛ انجمن دندان‌پزشکی آمریکا می‌گوید برای بزرگسالان به اندازهٔ یک نخود کافی است و فشار دادن از پایین تیوب، هدررفت را کمتر می‌کند. گوش‌پاک‌کن‌ها هم با وجود هشدار روی بسته‌بندی، همچنان برای داخل گوش به کار می‌روند و خطر فشار دادن جرم به عمق بیشتر را به همراه دارند.

نمونه‌های بیشتری هم وجود دارد. اتصال USB نوع A به «پارادوکس USB» معروف است: بار اول جا نمی‌رود، برمی‌گردانند، باز هم جا نمی‌رود و بار سوم درست می‌شود.

سوراخ دسته قابلمه و تابه اغلب فقط برای آویزان کردن تصور می‌شود، در حالی که کاربرد اصلی‌اش نگه‌داشتن دسته کفگیر یا قاشق چوبی است.

درب جعبه تیک‌تاک فرورفتگی منحنی دارد که دقیقاً برای بیرون آوردن یک عدد طراحی شده.

پوست‌کن سبزیجات در بسیاری از مدل‌ها دو جهته کار می‌کند و حرکت رفت‌وبرگشت سرعت کار را تقریباً دو برابر می‌کند. ترتیب مواد در مخلوط‌کن (مایعات اول، سپس مواد نرم و در آخر قطعات سخت) برای یکدست شدن مخلوط ضروری است.

گذاشتن قاشق چوبی روی دهانه قابلمهٔ در حال جوش، سرریز را کاهش می‌دهد.

نگهداری کره بادام‌زمینی به‌صورت وارونه، روغن را یکنواخت پخش می‌کند. کشوی زیر بسیاری از فرها فضای نگهداری نیست و کشوی گرم‌کن است.

آینه بغل و تخم‌مرغ

تنظیم آینه بغل خودرو باید طوری باشد که بدنه خودرو از دید خارج شود تا نقطه کور پوشش داده شود. شکستن تخم‌مرغ روی سطح صاف هم نسبت به ضربه به لبه کاسه، تکه‌های پوست کمتری وارد محتویات می‌کند.

این فهرست نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات جزئیات کوچکی دارند که فقط با دقت یا مطالعهٔ کوتاه راهنما مشخص می‌شود. عادت بر منطق طراحی غلبه می‌کند و نتیجه، استفادهٔ ناقص از وسیله‌ای است که می‌توانست کارآمدتر باشد. ایرپاد، فویل، موز و ده‌ها نمونهٔ دیگر، همگی یادآوری می‌کنند که گاهی درست انجام دادن کار، فقط به یک تغییر کوچک در زاویه، جهت یا ترتیب نیاز دارد.