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یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

صبح امروز، یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش سوزی شد.

کد خبر: 4200328تاریخ انتشار: 510 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، صبح امروز، یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز که بدون توجه هشدارهای همیشگی در محدوده ممنوعه و نا امن تردد می‌کرد و سامانه‌های ناوبری خود را نیز خاموش کرده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد؛ این سرنوشت همه کشتی‌ها و شناورهای متخلفی است که به هشدارها توجه نکرده و در مناطق ممنوعه تردد کنند.

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