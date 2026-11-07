صبح امروز، یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش سوزی شد.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، صبح امروز، یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز که بدون توجه هشدارهای همیشگی در محدوده ممنوعه و نا امن تردد می‌کرد و سامانه‌های ناوبری خود را نیز خاموش کرده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد؛ این سرنوشت همه کشتی‌ها و شناورهای متخلفی است که به هشدارها توجه نکرده و در مناطق ممنوعه تردد کنند.