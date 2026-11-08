||13:04
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت سکه پارسیان امروز 17 آبان ماه
10356بازدید
۱

تصاویر ۳ تروریست کودتای دی ماه ۱۴۰۴ در کرج

کد خبر: 4200496تاریخ انتشار: 10356 بازدید۱

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۸_۰۹-۰۴-۱۶photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۸_۰۹-۰۴-۱۶ (۳)photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۸_۰۹-۰۴-۱۶ (۲)

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تروریستتروریست آمریکاییحوادث دی ماه 1404کودتای دی ماه

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۱:۴۳

لعنت به پیاده نظام صهیونیسم.

تشخیص کشور IP: DB-IP

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.