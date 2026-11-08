صفحه نخست»سیاسی»امنیتی و دفاعی»سیاسی 10356بازدید۱ پ تصاویر ۳ تروریست کودتای دی ماه ۱۴۰۴ در کرج کد خبر: 4200496تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲8 November 202610356 بازدید۱ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاتروریستتروریست آمریکاییحوادث دی ماه 1404کودتای دی ماه مطالب مرتبطاجرای حکم اعدام ۳ عنصر کودتایی در کرجتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷چینیها در حوادث دی ماه کار جمهوری اسلامی ایران را تمام شده میدانستند!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳سخنان جنجالی یک زن در تجمعات شبانه درباره هالووین و 18 و 19 دیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگانناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۱:۴۳لعنت به پیاده نظام صهیونیسم.موافقم 3مخالفم 1پاسخ تشخیص کشور IP: DB-IPنظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
نظرات بینندگان
لعنت به پیاده نظام صهیونیسم.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.