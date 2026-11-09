نخستین گواهی اثبات اندوخته والکس منتشر شد

والکس نخستین گواهی اثبات اندوخته (Proof of Reserves) خود را منتشر کرد. این گزارش با هدف شفاف‌سازی وضعیت اندوخته‌های ریالی و رمزارزی این پلتفرم و میزان پوشش تعهدات آن در برابر کاربران، بر اساس بررسی هیئت کارشناسان رسمی مستقل تهیه شده است.

بر اساس نتایج اعلام‌شده در این گواهی، نسبت موجودی ریالی والکس به دارایی ریالی کاربران ۱۵۷ درصد و نسبت موجودی رمزارزی به دارایی رمزارزی کاربران ۱۰۹ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد در زمان انجام کارشناسی، موجودی‌های بررسی‌شده در هر دو بخش از تعهدات متناظر والکس بیشتر بوده‌اند.

گواهی اثبات اندوخته یکی از ابزارهای گزارش‌دهی و شفافیت مالی در صنعت رمزارز است که اطلاعاتی درباره میزان دارایی‌های یک پلتفرم در مقایسه با تعهدات آن در برابر کاربران ارائه می‌کند. انتشار چنین گزارش‌هایی به کاربران امکان می‌دهد با دسترسی به اطلاعات مستندتر، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت اندوخته‌های پلتفرم‌ها داشته باشند.

با گسترش بازار دارایی‌های دیجیتال، شفافیت درباره نحوه نگهداری دارایی کاربران و میزان پوشش تعهدات، به یکی از موضوعات مهم در ارزیابی پلتفرم‌های رمزارزی تبدیل شده است. در این میان، انتشار گزارش‌های مستقل از اندوخته‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی عمومی به اطلاعات و تقویت پاسخ‌گویی فعالان این بازار کمک کند.

والکس با انتشار این گواهی، نتایج بررسی اندوخته‌های ریالی و رمزارزی خود را در دسترس عموم قرار داده است. متن کامل گواهی و جزئیات نتایج کارشناسی از طریق این لینک قابل مشاهده است.