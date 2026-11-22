پسر نتانیاهو با زیر سؤال بردن جایگاه زبان عربی، خواستار حذف آن از تابلوها و اسناد رسمی اسرائیل شد.

به گزارش تابناک، یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد: «اسرائیل یک دولت دوملیتی نیست» و با اشاره به اینکه زبان عربی در ۲۲ کشور و زبان عبری تنها در یک دولت زبان رسمی است، خواستار تغییر وضعیت استفاده از زبان عربی در سرزمین‌های اشغالی شد.

او همچنین خطاب به شهروندان عرب گفت اگر به اندازه کافی «اسرائیلی» هستند که از کمک‌هزینه فرزند و بیمه برخوردار شوند، باید به اندازه کافی «اسرائیلی» باشند که بتوانند زبان عبری ابتدایی را بخوانند.

در واکنش به این اظهارات، احمد الطیبی، عضو کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ، تأکید کرد که زبان عربی، زبان مادری است و باقی خواهد ماند. این واکنش در پاسخ به درخواست یائیر نتانیاهو برای حذف زبان عربی از تابلوها و اسناد رسمی مطرح شد.

این اظهارات بار دیگر بحث درباره جایگاه زبان عربی در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ را به جریان انداخته است؛ به‌ویژه پس از تصویب «قانون قومیت» در کنست در ژوئیه ۲۰۱۸ که زبان عبری را زبان دولت اعلام کرد و برای زبان عربی «جایگاهی ویژه» در نظر گرفت. در این قانون همچنین تأکید شد که جایگاه عملی زبان عربی پیش از تصویب آن نباید خدشه‌دار شود.

اجرای این قانون با انتقادهایی درباره میزان حضور زبان عربی در نهادهای رسمی و فضای عمومی همراه بوده است؛ از جمله دستورالعمل‌های وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۲۰۱۹ که عبری را تنها زبان رسمی معرفی می‌کرد. همچنین درباره درج نام شهرک‌ها و مناطق عرب‌نشین به زبان اصلی خود بر روی تابلوهای جاده‌ای اختلاف‌نظرهایی وجود داشته است.

این نخستین بار نیست که یائیر نتانیاهو با اظهارات خود درباره فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی جنجال‌برانگیز می‌شود. او ماه گذشته نیز در واکنش به انتخابات کنست، شهروندان عرب را تهدیدی برای بقای رژیم صهیونیستی توصیف کرده بود.