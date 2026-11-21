بانک پارسیان در مهرماه ۱۴۰۵ با ثبت درآمدی چشمگیر در بخش‌های مختلف عملیاتی، از تداوم روند مناسب درآمدزایی خود خبر داد؛ روندی که در عملکرد هفت‌ماهه این بانک نیز به‌خوبی قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی عملکرد بانک پارسیان در دوره یک‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این بانک بورسی در سی روز نخست پاییز، در بخش درآمدهای عملیاتی، عملکرد قابل توجهی از خود به ثبت رسانده و توانسته از محل منابع مختلف، درآمد مناسبی شناسایی کند.

درآمد بانک پارسیان از تسهیلات اعطایی

بر اساس این گزارش، درآمد بانک پارسیان از محل تسهیلات اعطایی در مهرماه به بیش از ۹ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بار دیگر نشان می‌دهد بخش اصلی موتور درآمدزایی این بانک همچنان بر پایه تسهیلات استوار است.

در کنار این بخش، درآمد سپرده‌گذاری بانک نیز در مهرماه از ۳۳۶ میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین پارسیان در این ماه از محل اوراق بدهی بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرده و درآمد کارمزدی آن نیز به بیش از ۵۱۹ میلیارد تومان رسیده است.

آمار هفت ماهه بانک پارسیان

مرور عملکرد هفت‌ماهه این بانک نیز تصویر روشن‌تری از روند درآمدی پارسیان ارائه می‌دهد. مطابق داده‌های منتشرشده، بانک پارسیان از ابتدای سال تا پایان مهرماه، در بخش درآمد تسهیلات اعطایی به رقمی بیش از ۵۴ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان دست یافته است. همچنین درآمد سپرده‌گذاری این بانک در دوره هفت‌ماهه به ۲ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، درآمد بانک از محل اوراق بدهی از ابتدای سال تا پایان مهرماه از مرز ۳ هزار میلیارد تومان گذشته است. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این بازه زمانی به بیش از ۹۳۵ میلیارد تومان رسیده و در بخش درآمدهای کارمزدی نیز بانک پارسیان موفق شده رقمی بیش از ۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان محقق کند.

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در میان سرفصل‌های مربوط به تسهیلات اعطایی، بیشترین سهم درآمد هفت‌ماهه بانک به مرابحه اختصاص داشته است؛ بخشی که برای پارسیان بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته و در صدر منابع درآمدی تسهیلاتی این بانک قرار گرفته است.

پس از آن، «سایر تسهیلات» با بیش از ۱۵ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان در رتبه دوم ایستاده‌اند. رتبه سوم نیز به تسهیلات ارزی اختصاص دارد که طی هفت ماه نخست سال، بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بانک پارسیان درآمد ایجاد کرده است.

همچنین این بانک از محل خرید دین نیز از ابتدای سال تا پایان مهرماه، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ترکیب درآمدی پارسیان، علاوه بر اتکا به تسهیلات اصلی، از تنوع نسبی نیز برخوردار است.