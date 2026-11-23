گروه استان‌ها - اجلاسیه شهدای دانشجوی استان کردستان با حضور دانشجویان، مسئولان استانی و دانشگاهی و خانواده‌های معظم شهدا در دانشگاه کردستان برگزار شد؛ مراسمی که در آن، حجت‌الاسلام عابدین رستمی با تأکید بر جایگاه مقاومت در اندیشه امام راحل، هزینه سازش را به‌مراتب بیشتر از مقاومت دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه شهدای دانشجوی استان کردستان روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، با حضور دانشجویان، مسئولان استانی و دانشگاهی، اساتید و خانواده‌های معظم شهدا در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

این اجلاسیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دانشجو و تبیین جایگاه ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی برگزار شد و حاضران بر ضرورت پاسداشت آرمان‌ها، ارزش‌ها و مسیر پرافتخار این شهیدان تأکید کردند.

هزینه سازش به‌مراتب بیشتر از مقاومت است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان در این مراسم با بیان اینکه مقاومت و سازش هر دو هزینه‌هایی دارند، اظهار کرد: بدون شک هزینه سازش به‌مراتب بیشتر از مقاومت است و تجربه تاریخی نیز این مسئله را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عابدین رستمی» با اشاره به اندیشه امام راحل، اظهار کرد: در دنیا عده‌ای سلطه‌گر و مستکبر، عده‌ای اهل سازش و تعداد کمی نیز در برابر استکبار و سازش ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وی افزود: نظام سلطه و استکبار با نظام سازش دو روی یک سکه‌اند؛ به این معنا که استبداد داخلی زمینه‌ساز استعمار است و استعمار نیز برای نفوذ در میان ملت‌ها و کشورهای مختلف به استبداد و سازش نیاز دارد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با اشاره به جایگاه شهدای مقاومت، گفت: کسانی که جان خود را در راه مقاومت و جهاد می‌گذارند، مسیری متفاوت را انتخاب کرده‌اند.

شهدای مقاومت؛ ایستادگان در طرف درست تاریخ

حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و شهدای جنگ‌های اخیر، از سیدالشهدای قرن به‌عنوان چهره‌ای فراموش‌نشدنی یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور دانشجویان کشورهای مختلف در حمایت از مقاومت، اظهار کرد: این افراد در طرف درست تاریخ ایستاده‌اند و ایستادن در این جبهه، گمشده تمدنی ماست.

در پایان این اجلاسیه، از خانواده‌های معظم شهدای دانشجوی استان کردستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.