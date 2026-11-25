گروه استان‌ها ـ سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از افزایش شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۲۱۸ نفر خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱۱ نفر از این افراد تحت درمان دیالیز قرار گرفته‌اند که بیش از نیمی از کل مسمومان را شامل می‌شود.

افزایش تعداد مسمومیت الکلی در نیشابور به ۲۱۸ نفر/ ۴ فوتی و ۴ مرگ مغزی در میان مسمومان!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی ، «سیدمیلاد تقدیسی حیدریان» سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با تشریح آخرین وضعیت مسمومان الکلی در این شهرستان اظهار کرد: از مجموع ۲۱۸ نفری که با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، ۶۹ نفر همچنان بستری هستند و روند درمان آنان ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت بیماران بستری افزود: ۱۳ نفر از مسمومان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت مراقبت قرار دارند و ۱۰ نفر نیز به دلیل شدت وضعیت جسمانی، تحت لوله‌گذاری داخل نای (انتوباسیون) هستند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه ۱۰۵ نفر پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده‌اند، گفت: ۳۶ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند که از این تعداد، ۲۶ نفر به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار انتقال یافته‌اند.

۴ فوتی و ۴ مرگ مغزی در میان مسمومان

تقدیسی حیدریان با اشاره به تعداد بالای بیماران نیازمند دیالیز بیان کرد: تاکنون ۱۱۱ نفر از مسمومان تحت درمان دیالیز قرار گرفته‌اند که این تعداد حدود ۵۱ درصد از کل مراجعه‌کنندگان را شامل می‌شود.

وی همچنین از ثبت چهار مورد فوت و چهار مورد مرگ مغزی در میان مسمومان خبر داد و افزود: از میان افراد دچار مرگ مغزی، یک مرد برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با اشاره به ترکیب جمعیتی مسمومان اظهار کرد: از مجموع ۲۱۸ فرد مسموم‌شده، ۱۳ نفر زن و سایر مراجعه‌کنندگان مرد هستند. همچنین ۲۷ نفر از افراد دچار مسمومیت کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

تقدیسی حیدریان با تأکید بر خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی آلوده به متانول خاطرنشان کرد: این نوع مسمومیت یک وضعیت اورژانسی و تهدیدکننده حیات است و می‌تواند موجب اسیدی شدن شدید خون، کاهش سطح هوشیاری، تشنج، آسیب‌های جبران‌ناپذیر مغزی، نارسایی تنفسی و در نهایت مرگ شود.

وی تأکید کرد: در صورت احتمال مصرف متانول، حتی اگر فرد در ساعات اولیه علائم مشخصی نداشته باشد، باید بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شود؛ چراکه تشخیص سریع و آغاز به‌موقع درمان نقش مهمی در جلوگیری از عوارض جبران‌ناپذیر و نجات جان بیمار دارد.