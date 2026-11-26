اعتصاب‌های صنفی گسترده در مترو لندن موجب بروز اختلال و توقف حرکت قطارها شد.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رویترز، با آغاز اعتصاب‌های صنفی در انگلیس، مترو لندن امروز پنجشنبه با اختلالات گسترده‌ای مواجه شد.

بنا بر این گزارش، این اعتصاب اختلال گسترده‌ای در تردد مردم ایجاد کرده و موجب تأخیر در سفرهای میلیون‌ها مسافر شده است.

شبکه گسترده متروی لندن که با نام «تیوب» (The Tube) شناخته می‌شود، روزانه پذیرای ۳ تا ۴ میلیون مسافر است. این اعتصاب ۲۴ ساعته که تا عصر جمعه بر رفت‌وآمدها تأثیر خواهد گذاشت، منجر به توقف فعالیت سه خط مترو، از جمله یکی از خطوط اصلی که شهر را به فرودگاه هیترو متصل می‌کند، شده است.

فعالیت قطارها پنجشنبه زودتر از موعد معمول متوقف می‌شود.



سازمان حمل‌ونقل لندن اعلام کرد که کل شبکه با اختلال و کاهش خدمات مواجه خواهد شد و فعالیت قطارها در شامگاه پنجشنبه زودتر از موعد معمول متوقف می‌شود.

اتحادیه «آر.ام.تی» (RMT) که سازمان‌دهنده این اعتصابات است، اعلام کرده که طرح‌های جدید برای شرایط کاری — که شامل یک هفته کاریِ چهارروزه (به‌صورت داوطلبانه) می‌شود — وضعیت رانندگان را بدتر خواهد کرد، زیرا آن‌ها را ملزم می‌کند مدت‌زمان بیشتری را به هدایت قطارها اختصاص دهند.

دو اعتصاب ۲۴ ساعته دیگر نیز برای اواسط دسامبر برنامه‌ریزی شده است و پس از آن، اقدامات اعتراضی بیشتری در ماه‌های ژانویه و فوریه صورت خواهد گرفت.

شرکت «لایم» (Lime) — یکی از تأمین‌کنندگان اصلی ۵۰ هزار دوچرخه برقی در لندن — اعلام کرد که خود را برای افزایش تقاضا برای دوچرخه‌هایش آماده می‌کند؛ تقاضایی که در جریان اعتصابات پیشین نیز افزایش یافته بود.

اعتصاب در شبکه مترو لندن در سپتامبر ۲۰۲۵، که موجب توقف کامل فعالیت این شبکه شد، اختلالات گسترده‌ای را در پایتخت بریتانیا به همراه داشت. پیش‌تر در سال جاری نیز چندین اعتصاب دیگر رخ داده بود که البته تأثیر و اختلال کمتری داشتند.