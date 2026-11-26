گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد برنامه‌های فرهنگی کنگره سوم سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان گفت: موفقیت این رویداد تنها به برگزاری مراسم و ارائه گزارش عملکرد نیست؛ بلکه میزان جذب نسل نوجوان و جوان باید معیار اصلی ارزیابی آن باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان بوشهر ، «احسان جهانیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، در نشست ستاد کنگره شهدای استان اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا بیش از آنکه نیازی برای شهدا باشد، مسئولیتی در قبال نسل آینده است و باید از این فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری استفاده کرد.

وی با انتقاد از تکرار مخاطبان در برنامه‌های فرهنگی افزود: حضور یک فرد در چند برنامه و ثبت نام او در آمار چند دستگاه، به معنای جذب مخاطب جدید نیست. باید مشخص شود فعالیت‌های فرهنگی تا چه اندازه توانسته‌اند نوجوانان و جوانان بیشتری را همراه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه نمی‌توان با روش‌های قدیمی انتظار ارتباط مؤثر با نسل جدید داشت، استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای ارتباطی متناسب با علایق جوانان را ضروری دانست.

وی همچنین از تولید آثاری درباره شهدای شاخص استان، از جمله شهید مهدوی و برنامه‌ریزی برای ساخت اثری درباره شهید ماهینی خبر داد و تولید آثار سینمایی و تلویزیونی را راهی مؤثر برای معرفی سیره شهدا به نسل جدید عنوان کرد.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جذب مخاطبان جدید در اردوهای راهیان نور و پرهیز از شیوه‌های محدودکننده در برنامه‌های فرهنگی مدارس تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت فعالیت مستمر کمیته‌های کنگره گفت: مسئولیت‌ها نباید به دلیل مشغله مدیران متوقف بماند و افرادی که امکان پیگیری امور را ندارند باید مسئولیت را به افراد توانمند دیگری واگذار کنند.