گروه استان‌ها - در آستانه برگزاری سومین کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر، برنامه‌ریزی برای فضاسازی گسترده شهری و به‌کارگیری ظرفیت سازمان‌های تابعه با هدف آماده‌سازی شهر برای میزبانی از این رویداد ملی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از بوشه ر، «حسین حیدری» شهردار بندر بوشهر، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره شهدای استان اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌ها و فداکاری مردان و زنانی است که برای حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور از جان خود گذشتند و مدیریت شهری نیز وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در پاسداشت این سرمایه بزرگ معنوی سهیم باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مدیریت شهری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره افزود: سازمان‌های تابعه شهرداری متناسب با مأموریت‌ها و امکانات خود، مسئولیت بخش‌هایی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را بر عهده گرفته‌اند.

شهردار بندر بوشهر با تشریح جزئیات این برنامه‌ها بیان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مسئولیت طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، آماده‌سازی المان‌ها و سازه‌های مرتبط با کنگره و معرفی چهره و نام شهدای استان در فضاهای شهری را دنبال می‌کند.

حیدری همچنین از نقش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در آماده‌سازی محیطی شهر خبر داد و گفت: سازمان حمل‌ونقل و ترافیک نیز با آراستن ناوگان اتوبوسرانی به تصاویر و نمادهای شهدا و استفاده از ظرفیت خودروهای سیار، در انعکاس پیام این رویداد به شهروندان مشارکت خواهد داشت.

وی اجرای طاق نصرت، فضاسازی در نقاط مختلف شهر، آراستگی محیط‌های شهری و برپایی ایستگاه‌های صلواتی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که شهر بوشهر در آستانه برگزاری کنگره، جلوه‌ای متناسب با شأن و جایگاه شهدای استان داشته باشد و فضای عمومی شهر فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و انتقال ارزش‌های دفاع از میهن به نسل‌های آینده فراهم کند.

حیدری در پایان با تأکید بر اینکه نام شهدا بخشی از هویت ماندگار این سرزمین است، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و انتقال میراث ارزشمند شهدا به نسل‌های آینده باید به‌عنوان یکی از محورهای مستمر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.