گروه استان‌ها - استان بوشهر در روزهای آینده با تغییر شرایط جوی روبه‌رو خواهد شد؛ در حالی که افزایش سرعت وزش باد، خلیج فارس را از امروز تا روز شنبه در برخی ساعات مواج می‌کند، یک سامانه بارشی نیز از دوشنبه وارد استان می‌شود و تا پایان هفته فعالیت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان بوشهر ، «حسین شکوهی» کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر، با تشریح آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از ظهر پنجشنبه تا روز شنبه، با افزایش نسبی سرعت وزش باد شمال‌غربی بر روی خلیج فارس، دریا به‌ویژه در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی هفته آینده افزود: از روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان بوشهر و مناطق دریایی پیرامون آن خواهد شد و فعالیت این سامانه تا پایان هفته، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی ساعات آینده استان نیز گفت: آسمان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین صبح جمعه احتمال شکل‌گیری مه صبحگاهی در برخی نقاط استان وجود دارد.

شکوهی سرعت وزش باد غالب در استان را ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات تا ۳۸ کیلومتر در ساعت اعلام کرد و افزود: در مناطق جنوبی خلیج فارس، سرعت باد از ظهر پنجشنبه در برخی ساعات به ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت می‌رسد. همچنین از اواخر شب، مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس نیز وزش باد با سرعت ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت را تجربه خواهند کرد.

وی ارتفاع موج دریا را بین ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر و در برخی ساعات تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد و گفت: ارتفاع موج در مناطق جنوبی از ظهر پنجشنبه به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر می‌رسد و در مناطق شمالی و مرکزی نیز از اواخر شب به‌تدریج افزایش خواهد یافت و گاهی به ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

با توجه به پیش‌بینی افزایش سرعت باد و مواج شدن خلیج فارس، صیادان، دریانوردان و فعالان حمل‌ونقل دریایی باید در روزهای آینده نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند و توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.