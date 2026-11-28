گروه استان‌ها - بازرس کل گیلان با هشدار نسبت به قصور احتمالی دستگاه‌های متولی در مدیریت پسماند، گفت: هرگونه ترک فعل، تخلف و کوتاهی در صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست با برخورد قانونی و بدون مماشات مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، ریزش بخشی از محل جدید دپوی زباله در منطقه سراوان رشت، در جریان بازدید میدانی بازرس کل استان گیلان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های مدیریت پسماند در این منطقه را آشکار کرد.

این بازدید روز پنجشنبه با حضور بازرس کل استان، سربازرسان و مدیران نظارتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های استانی انجام شد و طی آن، علاوه بر بررسی وضعیت محل دپوی جدید، نحوه مدیریت و دفع پسماندهای درمانی نیز مورد توجه قرار گرفت.

هشدار درباره دفن پسماندهای عفونی در کنار زباله‌های عادی

یکی از موارد نگران‌کننده مشاهده‌شده در جریان این بازدید، وجود حجم قابل توجهی از پسماندهای مراکز درمانی در میان زباله‌های عادی بود؛ پسماندهایی که به نظر می‌رسید بدون طی کامل فرآیندهای بی‌خطرسازی و اتوکلاو به محل دفن منتقل شده‌اند.

این وضعیت در صورت تأیید تخلف، می‌تواند با نقض الزامات بهداشتی، سلامت عمومی و محیط زیست منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند.

بازرس کل گیلان در واکنش به این موضوع، بر ضرورت نظارت دقیق بر تمام مراحل مدیریت پسماند، از تفکیک و جمع‌آوری تا حمل، بی‌خطرسازی و دفع نهایی تأکید کرد.

وی، خواستار پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت‌های طرف قرارداد با مراکز درمانی و شرکت کود آلی گیلان درباره نحوه مدیریت و دفع پسماندهای عفونی شد.

بلاتکلیفی لندفیل جدید؛ هشدار درباره تداوم تعلل دستگاه‌های مسئول

بازرس کل استان گیلان با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف محل جدید دفن بهداشتی پسماند اظهار کرد: با وجود گذشت زمان قابل توجه، هنوز مکان جدیدی برای احداث لندفیل استاندارد در استان شناسایی و تعیین تکلیف نشده است.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن مطالعات، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های دفن بهداشتی پسماند، افزود: حتی پس از شناسایی و تأیید مکان مناسب، احداث یک لندفیل مطابق با استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی به برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی گسترده نیاز دارد.

بر همین اساس، ادامه تأخیر در تصمیم‌گیری و اقدام عملی دستگاه‌های مسئول، با توجه به شرایط موجود، قابل پذیرش نیست و می‌تواند مشکلات مدیریت پسماند استان را پیچیده‌تر کند.

نشست اضطراری با حضور استاندار و نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف محل دفن زباله

در پی درخواست نماینده مجلس، بازرس کل گیلان تشکیل نشست اضطراری و ویژه‌ای را با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، شهردار رشت و مدیران دستگاه‌های مرتبط ضروری دانست.

بر اساس این درخواست، رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و راه و شهرسازی به همراه نمایندگان نهادهای نظارتی باید در این نشست حضور داشته باشند تا موانع موجود بررسی و مسئولیت هر دستگاه مشخص شود.

هدف از این نشست، اتخاذ تصمیمات فوری، عملیاتی و دارای ضمانت اجرا برای تعیین تکلیف محل جدید دفن پسماند و تسریع در روند ایجاد زیرساخت‌های استاندارد مدیریت زباله در گیلان عنوان شده است.

هشدار دستگاه نظارتی؛ با ترک فعل و قصور در مدیریت پسماند برخورد می‌شود

بازرس کل گیلان در پایان با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان در پیگیری مشکلات حوزه مدیریت پسماند، تاکید کرد: بازرسی کل استان و دستگاه قضایی در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا تخلف در زمینه مدیریت پسماند و حفاظت از سلامت عمومی و محیط زیست، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهند داشت.

وی، خاطرنشان کرد: با دستگاه‌ها و اشخاص مسئول در صورت احراز تخلف یا کوتاهی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک گیلان ، اکنون با توجه به ریزش محل جدید دپوی زباله سراوان، نگرانی‌ها درباره نحوه دفع پسماندهای درمانی و بلاتکلیفی محل جایگزین دفن زباله، تعیین تکلیف فوری لندفیل جدید به یکی از مطالبات مهم زیست‌محیطی و بهداشتی گیلان تبدیل شده است.

انتهای پیام/