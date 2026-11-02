ربودن شناور ایرانی و 23 خدمه توسط دزدان سومالی

به گزارش تابناک؛ دزدان دریایی سومالی یک شناور صیادی ایرانی را در آب‌های شمال شرقی این کشور ربودند؛ حادثه‌ای که در پی آن ۲۳ نفر از خدمه شناور به اسارت گرفته شده‌اند و هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت و سلامت آن‌ها در دست نیست.



بنا بر این گزارش؛ مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند (MSCIO) اعلام کرد حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز یکشنبه به وقت ایران، افراد مسلح در موقعیتی در فاصله حدود ۱۸۵ مایل دریایی شرق بندر باندربِیلا در سومالی، سوار شناور صیادی «آذینی» شده و آن را به تصرف خود درآوردند.



این مرکز اعلام کرده است که در زمان انتشار گزارش، اطلاعاتی درباره وضعیت و امنیت خدمه شناور در دسترس نبوده است.



در همین حال، یک افسر پلیس دریایی منطقه پونتلند سومالی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ۱۲ دزد دریایی این شناور و ۲۳ خدمه آن را ربوده‌اند که شامل ۲۱ ماهیگیر ایرانی و دو نگهبان سومالیایی هستند.



بر اساس این گزارش، شناور «آذینی» از نظر مشخصات در گروه شناورهایی قرار می‌گیرد که دزدان دریایی سومالی معمولاً برای استفاده به‌عنوان «کشتی مادر» انتخاب می‌کنند. دزدان دریایی با ربودن شناورهای کوچک‌تر، از آن‌ها به‌عنوان پایگاه عملیاتی متحرک استفاده می‌کنند تا بتوانند در آب‌های دورتر از ساحل و فراتر از محدوده دسترسی قایق‌های تندروی خود، کشتی‌های تجاری بزرگ‌تر را هدف قرار دهند.



مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا همچنین گزارش داد که این شناور تا روز شنبه حدود ۱۱۰ مایل دریایی دیگر به سمت شرق حرکت کرده و به یکی از مسیرهای پرتردد کشتیرانی تجاری نزدیک‌تر شده است. این مرکز با اشاره به احتمال استفاده از شناور ایرانی به‌عنوان کشتی مادر، بار دیگر درباره خطر انجام عملیات‌های بعدی دزدان دریایی هشدار داده است.





بازگشت دزدان دریایی سومالی به حملات دریایی



در ادامه این گزارش آمده است که دزدان دریایی سومالی از ابتدای سال جاری میلادی فعالیت‌های خود را برای ربودن کشتی‌ها با شدت بیشتری از سر گرفته‌اند و تنها در تابستان امسال حدود شش شناور را ربوده‌اند.

این حملات گاهی به حوادث مرگبار نیز منجر شده است؛ به‌طوری‌که در ماه سپتامبر، نیروهای پلیس محلی در جریان عملیاتی برای آزادسازی نفتکش ربوده‌شده «هونور ۲۵»، ۱۶ مظنون به دزدی دریایی را بازداشت کردند، اما پیش از این عملیات، پنج نفر از گروگان‌ها در جریان تبادل آتش در داخل نفتکش جان خود را از دست داده بودند.

منبع: فارس