در حالی که بازار موبایل روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد آیفون ۱۳ با پارت‌نامبر CH و ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، هم‌اکنون با قیمت ۲۷۴ میلیون تومان به عنوان ارزان‌ترین گزینه نسبتاً به‌روز اپل در بازار دست به دست می‌شود.

به گزارش تابناک، بر اساس آخرین قیمت‌ها در بازار موبایل، آیفون ۱۳ با پارت‌نامبر CH و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت، هم‌اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های اقتصادی (در مقایسه با سایر مدل‌های اپل) با نرخ ۲۷۴ میلیون تومان معامله می‌شود. این در حالی است که وضعیت رجیستر و نوسانات نرخ ارز همچنان تأثیر مستقیمی بر بازار گوشی‌های هوشمند دارد.



مشخصات فنی / مدل جزئیات قیمت روز (تومان)

مدل گوشی آیفون ۱۳ (iPhone 13) -

پارت‌نامبر CH (چین) -

حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت -

قیمت بازار امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰





مزایا و معایب خرید آیفون ۱۳ در شرایط کنونی

قیمت نسبتاً پایین‌تر نسبت به سری‌های جدیدتر: به عنوان یکی از ارزان‌ترین مدل‌های نسبتاً به‌روز اپل در بازار شناخته می‌شود.



عملکرد سخت‌افزاری قابل قبول: تراشه A15 Bionic همچنان قدرت پردازشی بالا و پایداری مناسبی برای اجرای برنامه‌ها و بازی‌ها دارد.

کیفیت دوربین استاندارد: دوربین دوگانه این مدل همچنان کیفیت بسیار خوبی برای عکاسی و فیلم‌برداری روزمره ارائه می‌دهد.



معایب: قیمت بالا نسبت به ارزش جهانی: به دلیل هزینه‌های واردات، رجیستری و نوسانات ارزی، با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وضعیت رجیستری و خدمات پس از فروش: ابهامات پیرامون واردات و فعال‌سازی مدل‌های جدیدتر و هزینه‌های جانبی.



تکنولوژی نسبتاً قدیمی‌تر نمایشگر: نرخ تازه‌سازی (Refresh Rate) صفحه نمایش ۶۰ هرتز است، در حالی که بسیاری از رقبا در این بازه قیمتی نرخ‌های بالاتری ارائه می‌دهند.



منبع: رکنا

