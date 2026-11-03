گروه استان‌ها - پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بیرم‌آباد کرمان پس از سال‌ها بررسی و پیگیری، به مرحله آماده‌سازی برای اجرا رسیده است؛ با این حال آغاز عملیات عمرانی همچنان به تکمیل مراحل قانونی و اجرایی وابسته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، «محسن تویسرکانی» شهردار کرمان از برنامه‌ریزی برای آغاز احداث تقاطع غیرهمسطح میدان بیرم‌آباد در آبان‌ماه خبر داده است.

این میدان یکی از ورودی‌های اصلی شهر کرمان از سمت بم و محورهای جنوب‌شرقی استان محسوب می‌شود و ساماندهی آن طی سال‌های گذشته از مطالبات مرتبط با حمل‌ونقل شهری بوده است.

مطالعات ترافیکی و مراحل اجرایی

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، مطالعات ترافیکی و برآوردهای اولیه پروژه انجام شده و موضوع اجرای طرح در مراحل تصمیم‌گیری مدیریت شهری قرار گرفته است.

با وجود اعلام برنامه آغاز عملیات در آبان‌ماه، زمان دقیق کلنگ‌زنی، مدت اجرای پروژه و اعتبار نهایی آن در اطلاعات بررسی‌شده مشخص نشده است.

اجرای این طرح در صورت آغاز عملیات، می‌تواند وضعیت تردد در یکی از ورودی‌های پرترافیک کرمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ با این حال میزان اثرگذاری آن به طراحی نهایی و نحوه مدیریت ترافیک در دوران ساخت وابسته خواهد بود.