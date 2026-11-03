جزئیات برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ از آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی خبر داد و گفت: امسال برنامه‌های فرهنگی و تبیینی ویژه‌ای برای روایت تاریخی استکبارستیزی در مسیر راهپیمایی پیش‌بینی شده است.



به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام کمال خداداده، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ، شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان ماه در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تمهیدات برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همراهی دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما، شهرداری و سایر نهادهای مسئول، هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی و فراهم‌کردن زمینه حضور مردم انجام می‌دهد.



وی با بیان اینکه مجموعه‌های مردمی نیز در برگزاری این مناسبت‌ها نقش مهمی دارند، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد، ائمه جمعه و جماعات و دیگر نهادها در کنار دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم و حضور پرشور مردم همکاری می‌کنند.



۳۰۰ روز ایستادگی مردم در میدان‌ها



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور تصریح کرد: نزدیک به ۳۰۰ روز و شب است که مردم در میدان‌ها با برافراشته نگه‌داشتن پرچم ایران، پایبندی خود به کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند.



خداداده ادامه داد: مردم ایران همانند نیروهایی که در مرزها و میدان‌های دفاعی و دیپلماتیک از عزت و اقتدار کشور دفاع می‌کنند، همواره در صحنه حضور داشته‌اند و در روزها و شب‌های اخیر نیز این موضوع را به اثبات رسانده‌اند.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق ابزارهای جنگ شناختی گفت: دشمن طی سال‌های پس از انقلاب از ابزارهای مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی، ماهواره، تولید فیلم و سریال و روایت‌سازی‌های جعلی تاریخی برای دورکردن مردم از آرمان‌های انقلاب استفاده کرده است، اما حضور مردم در خیابان‌ها نشان می‌دهد که آرمان‌هایی همچون استکبارستیزی، مقابله با ظلم و آزادی همچنان زنده است.



۱۳ آبان؛ روایت سه واقعه تاریخی



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز در حافظه تاریخی ملت ایران با سه رویداد مهم، یعنی تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر سفارت آمریکا پیوند خورده است.



وی با اشاره به تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به قانون کاپیتولاسیون افزود: این قانون زمینه مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران را فراهم می‌کرد و به گفته وی، عملاً حاکمیت قضایی کشور را با محدودیت مواجه کرده بود.



خداداده ادامه داد: در آن دوره مستشاران آمریکایی در ایران حضور گسترده‌ای داشتند و در صورت ارتکاب تخلف، امکان رسیدگی قضایی به جرائم آنان وجود نداشت. امام خمینی (ره) در اعتراض به این وضعیت و نقض حاکمیت ملی کشور موضع‌گیری کردند و در نهایت به ترکیه تبعید شدند.



وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بیان کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد و تجربه مداخلات آمریکا در ایران، دانشجویان پیرو خط امام معتقد بودند سفارت آمریکا می‌تواند به محلی برای سازماندهی اقدامات سیاسی و امنیتی علیه انقلاب اسلامی تبدیل شود.

تفاوتی میان دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نیست



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ با اشاره به مداخلات آمریکا در کشورهای مختلف گفت: سیاست‌های آمریکا در دولت‌های مختلف این کشور، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، تفاوت اساسی نداشته و هر دو جریان در مقاطع مختلف اقدام به مداخله نظامی و سیاسی در کشورهای دیگر کرده‌اند.



خداداده با اشاره به حملات آمریکا به افغانستان، لیبی و عراق افزود: سیاست‌های این کشور بر اعمال قدرت، دخالت در امور ملت‌ها و تحقیر کشورهای مستقل استوار بوده است.



وی در ادامه با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد در ایران و مداخلات آمریکا در کشورهای مختلف جهان خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ نشان می‌دهد اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا محدود به ایران نبوده و ملت‌های مختلفی در نقاط جهان با سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور مواجه شده‌اند.



۱۳ آبان امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ با اشاره به تحولات و حملات اخیر آمریکا علیه ایران اظهار کرد: امسال شرایط برگزاری ۱۳ آبان با سال‌های گذشته متفاوت است و به همین دلیل راهپیمایی این روز نیز باید با برنامه‌های متناسب با شرایط کنونی برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ایده‌پردازی برای طراحی برنامه‌های امسال افزود: در این جلسات، اندیشمندان و فعالان فرهنگی پیشنهادهای مختلفی برای غنی‌تر شدن محتوای مراسم ارائه کردند.



خداداده از تشکیل ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان به ریاست حجت‌الاسلام حاج‌آقا رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خبر داد و گفت: این مسئولیت با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، به ایشان سپرده شده است.



وی با تأکید بر ضرورت حضور دانشگاهیان در برنامه‌های امسال تصریح کرد: تلاش شده است ۱۳ آبان امسال علاوه بر جنبه معرفتی و فرهنگی، با حضور پررنگ دانشگاه‌ها، دانشجویان و استادان همراه باشد و زمینه شکل‌گیری جریان‌های تبیینی در محیط‌های دانشگاهی فراهم شود.



روایت تاریخی استکبارستیزی در مسیر راهپیمایی



خداداده با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی‌شده برای روزهای منتهی به ۱۳ آبان گفت: از هشتم آبان، همزمان با سالروز شهادت شهید فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، اجتماعات شبانه با محور استکبارستیزی و در مسیر منتهی به ۱۳ آبان برگزار شده است.

وی با اشاره به اجتماع دانش‌آموزان در خیابان کشور‌دوست افزود: تلاش شده است پیوند تاریخی میان خیابان کشور‌دوست، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، مسجد هدایت و محل سابق سفارت آمریکا در قالب یک روایت تاریخی برای مردم تبیین شود.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ ادامه داد: خیابان طالقانی به دلیل سابقه فعالیت‌های آیت‌الله طالقانی در مسجد هدایت، همچنین مجاورت با محل سابق سفارت آمریکا و یادآوری حوادث و شهدای مرتبط با این محدوده، ظرفیت مهمی برای روایت تاریخ مبارزه با استکبار دارد.



دعوت به حضور خانوادگی در راهپیمایی ۱۳ آبان



خداداده در پایان با دعوت از مردم تهران برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: راهپیمایی فردا ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی برگزار می‌شود و از مردم مؤمن و متدین تهران دعوت می‌کنیم به‌صورت خانوادگی در این مراسم حضور پیدا کنند.



وی گفت: برای راهپیمایی ۱۳ آبان، ۴۰۰۰ موکب در مسیر این مراسم برای ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان، به‌ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از برنامه‌های مختلف در طول مسیر بهره‌مند شوند.

